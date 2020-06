Liverpool vinder det engelske mesterskab i fodbold

Liverpool er for første gang i 30 år engelske mestre, efter at Manchester City torsdag tabte 2-1 til Chelsea og dermed ikke længere kan indhente Liverpool

Det var bare et spørgsmål om tid, men nu er det sikkert. Liverpool er engelsk mester for første gang i 30 år.

Jürgen Klopps tropper behøvede end ikke at gøre noget selv torsdag, da Chelsea med en 2-1-sejr hjemme over Manchester City sendte pokalen til Liverpool.

City på andenpladsen har 23 point op til Liverpool og kan kun hente 21 point i resten af sæsonen. Dermed kan Klopp og co. ikke længere hentes.

Mesterskabet er kommet i hus i overlegen stil. Liverpool har indtil videre vundet hele 28 af 31 kampe i Premier League, og kun én er blevet tabt.

Derfor kan Merseyside-klubbens spillere og fans allerede juble over den længe ventede triumf hele syv spillerunder før tid.

Det er Liverpools 19. engelske mesterskab, men det seneste var helt tilbage i 1990 - altså før rækken skiftede navne fra 1. division til Premier League i 1992.

At dømme ud fra starten på kampen mellem Chelsea og Manchester City torsdag lignede det ikke, at mesterskabet skulle afgøres i den kamp.

City var klart bedst i kampens indledning og lagde et godt tryk på Chelsea, som indtog en noget afventende position i første halvdel af halvlegen.

Et par gange var gæsterne tæt på, men Kepa Arrizabalaga i Chelsea-målet diskede op med gode redninger.

Langsomt åd London-holdet sig ind i kampen, og Andreas Christensen var tæt på med et hovedstød efter et hjørnespark.

Målet, som rykkede mesterskabsfejring i Liverpool tættere på, kom ikke lang tid efter.

Benjamin Mendy fjumrede i defensiven og blev efterfølgende tørret af Christian Pulisic, som alene igennem lagde bolden køligt over i det lange hjørne til 1-0.

Der kom ikke flere scoringer før pausen, og dermed var Chelsea kun 45 minutter fra at have sikret Liverpool mesterskabet.

Ti minutter efter pausen bød Kevin De Bruyne dog ind med et perlemål, som bragte mesterskabsfejringen i Liverpool i fare.

På et frispark fra små 25 meters afstand bankede han bolden op i krydset til 1-1, og kort efter måtte stolpen redde Chelsea, da City gennemførte en effektiv kontra.

Andreas Christensen spillede en god kamp i Chelseas centrale forsvar. Foto: Paul Childs/AFP/Ritzau Scanpix

Mason Mount fik en god chance for at bringe Chelsea tilbage i front, men 20 minutter før tid fik Pulisic en gigantisk mulighed for at lave sit andet mål.

Alene igennem rundede han Ederson og trillede bolden mod mål, men i en heroisk aktion nåede Kyle Walker tilbage og kastede sig ned på stregen, hvor han på imponerende vis nåede at stoppe bolden.

Ikke mange minutter efter var det Fernandinho, som på målstregen måtte redde bolden fra at gå ind, men en VAR-gennemgang afslørede, at han bevidst slog bolden væk med hånden.

Det blev sømmet i Citys kiste.

Rødt kort til brasilianeren, sikker eksekvering af Willian fra pletten og mesterskabet igen, og nu endnu mere, på vej til Liverpool.

Med ti mand kunne City ikke genetablere et tungt pres. Chelsea tog en flot sejr, som skabte glæde i Liverpool.

