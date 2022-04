Liverpool ydmyger United

Klasseforskel.

Så simpelt kan det siges om det, der foregik på Anfield tirsdag aften. Der stod således Liverpool på det hele, da de ydmygede Manchester United og gik fra banen med en stensikker 4-0-sejr.

Faktisk var der nærmest kun ét hold på banen i store dele af opgøret, og de mange fremmødte Liverpool-fans må have slikket sig om munden, mens de var vidne til det, der var en ren legestue for Mohamed Salah og co.

United bød sig lidt til i de første cirka 20 minutter af anden halvleg, men i de resterende 70 minutter fik gæsterne ikke et ben til jorden. Man skal tilbage til januar 2016 for at finde Uniteds seneste sejr på Liverpools ikoniske hjemmebane.

Sejren sender Liverpool op på førstepladsen i den tætte guldduel i Premier League. Der er to point ned til Manchester City, der med en sejr onsdag over Brighton kan generobre topplaceringen.

Mohamed Salah scorede to gange, da Liverpool ydmygede ærkerivalerne fra Manchester United. Foto: OLI SCARFF/Ritzau Scanpix

United fik en mareridtsagtig start. Efter kun små fem minutter rev Liverpool gæsternes forsvar fra hinanden, så Luis Diaz fra tæt hold nemt kunne sparke bolden ind til 1-0.

Et par minutter senere handlede det ikke så meget om fodbold på Anfield.

For selv om de to hold ikke nærer mange kærlige følelser over for hinanden, så begyndte hele stadion at klappe og synge "You'll Never Walk Alone", da kampuret rundede syv minutter, for at sende en hilsen til Cristiano Ronaldo, der ikke var med.

Ronaldo og kæresten Georgina Rodriguez meddelte mandag, at de havde mistet deres nyfødte søn.

Efter en opvisning i, hvordan man gør modstanderen rundtosset med korte, præcise afleveringer, scorede Mohamed Salah til 2-0 efter lidt over 20 minutter.

Det endte med at blive en sort aften for Manchester United. Foto: OLI SCARFF/Ritzau Scanpix

United-spillerne brugte mere eller mindre hele første halvleg på at halse efter Liverpool, der i overlegen stil førte bolden rundt, og gæsterne kunne være tilfredse med kun at være bagud 0-2 ved pausen.

United kom meget bedre ud til anden halvleg og var oftere og ofte at finde i eller nær Liverpools felt. Alligevel blev det altså 3-0. Luis Diaz sendte bolden ind i feltet og med en førstegangsafslutning udplacerede Sadio Mané David De Gea i United-målet.

Mohamed Salah stod for 4-0-målet med fem minutter igen. Med en fremragende aflevering ind i feltet serverede Diogo Jota bolden for egypteren, som overlegent vippede den over De Gea til kampens slutresultat.

