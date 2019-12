Agger: De er de største i Liverpool

- Duellen om at være den største Liverpool-legende er tæt mellem Kenny Dalglish og Steven Gerrard, mener Daniel Agger, der forventer Liverpool nu går efter at vinde klub-VM. Selv savner han at spille de store kampe

Køb adgang til Klub-VM med Liverpool lige her.

Daniel Agger er i tvivl. Og det er ellers sjældent, det sker. Han var det aldrig på fodboldbanen. Her ofrede han sig altid for sit holds bedste.

Men den 35-årige dansker har svært ved at beslutte sig, når spørgsmålet handler om, hvem der er den største Liverpool-legende.

- Det er enten Kenny Dalglish eller Steven Gerrard.

- Jeg kender dem begge godt. Jeg spillede sammen med Steven Gerrard i hele min Liverpool-tid og nåede at have Kenny Dalglish som manager.

- Steven Gerrard stod i spidsen for et Liverpool-hold, der ikke var lige så dominerende som de tidligere mandskaber. Men han repræsenterede også en hel anden tid, hvor fodbolden har udviklet sig og ændret sig markant. Uanset hvad har Gerrard en meget høj status i Liverpool, forklarer Daniel Agger.

Steven Gerrard var i 2017 på besøg i Danmark, hvor han deltog i Daniel Aggers velgørenhedsturnering i golf. Foto: Jakob Jørgensen.

Han spår i øvrigt Steven Gerrard en fremtrædende træner/manager-karriere i Liverpool på et senere tidspunkt.

- Steven Gerrard har alt, hvad der skal til for at blive manager i Liverpool på et tidspunkt, mener Daniel Agger, der mener Jürgen Klopp lige nu er den helt rigtige mand for klubben.

Ekstra Bladet har udarbejdet en liste med 100 store Liverpool-legender, hvor Daniel Agger sammen med Jan Mølby er at finde på listen som de to eneste danskere. Du kan finde listen her:

Agger og Mølby på fornem liste

- Jeg har opdaget, at Liverpool har flere fans rundt i verden, end jeg havde regnet med. Uanset hvor jeg kommer frem, så bliver jeg stoppet af glade Liverpool-fans, siger Daniel Agger.

Daniel Agger forventer Liverpool går efter at vinde klub-VM i Qatar, men han er ikke i tvivl om, at Premier League er topprioriteten i denne sæson. Foto: Jan Sommer, Polfoto.

Liverpool går efter det hele

Efter et sublimt efterår, hvor Liverpool fører Premier League på suveræn vis, skal klubben nu forsøge at vinde VM for klubhold. En titel, klubben aldrig tidligere har vundet.

Fra 16.-21. december er Liverpool i Qatar i jagten på VM-titlen. Champions League-vinderne træder direkte ind i semifinalen i turneringen, som Ekstra Bladet viser live. Du kan købe dig adgang til kampene her: Se turneringen her

- Liverpool er en klub, der vil vinde så meget som muligt. Når Liverpool er med i VM for klubhold, så går klubben helt sikkert også efter at vinde den turnering.

- Men det er klart for alle, at hovedprioriteten i Liverpool nu er at vinde Premier League, mener Daniel Agger.

Daniel Agger fik tatoveret YNWA som et udtryk for sin store kærlighed til Liverpool. Foto: Anders Brohus, Polfoto.

Evig troskab til Liverpool

Liverpool sidder stadig dybt i hjertet på Daniel Agger. Han ser alle de kampe, han har mulighed for. Ikke live, men det bliver alligevel til flere årlige besøg på den gamle hjemmebane – Anfield.

- Jeg savner det. Det er noget ganske specielt at stå på stadion, før du skal spille de store kampe, forklarer Daniel Agger

Han spillede otte et halvt år i Liverpool, hvor han blev en klublegende. Ikke kun fordi han altid ofrede alt på banen, men i sandhed også fordi han valgte Liverpool over alle de andre muligheder, han fik i karrieren.

Milan dukkede op som en mulighed, men den sværeste beslutning kom i både sommeren 2012 og igen året efter, da selveste FC Barcelona lagde et bud på Daniel Agger. Han viste evig troskab og loyalitet til Liverpool, fordi klubben troede på ham.

Og når man taler Agger og Liverpool, skal man ikke glemme tatoveringen, han fik lavet i 2012. På sin højre hånd fik han tatoveret: YNWA - You’ll Never Walk Alone, som er symbolet på Liverpools identitet.

Tilbage i 2016, da han havde stoppet karriere, fik Agger desuden lavet den berømte ’Liver Bird’ på hånden. Som endnu et særligt bevis på tilknytningen til Liverpool. For Fuglen har siden begyndelsen af 1900-tallet haft et særligt tilhørsforhold til Liverpool.

Daniel Agger er i dag involveret i forskellige forretninger efter karrieren blev lagt på hylden i 2016. Han driver blandt andet Kloagger, der er et succesrigt kloakfirma med rødder i fødebyen Hvidovre. Derudover er han blandt andet medejer af Tattoodo, der er en tatoveringsplatform. På verdensplan følger 17 millioner mennesker Tattoodo på Facebook.

Se også: Fra transferflop til kæmpe helt

Liverpools VM-forbandelse: Gerrard, Dalglish og Mølby fejlede

Klopps agent overrasker: Det kan få ham til at gå