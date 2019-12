Agger hylder Klopp: - Han er den ægte vare

Daniel Agger mener, at Liverpool-manageren skal tilskrives den største ære for den imponerende fremgang, klubben har haft de senere år

Han kom til Anfield for fem år siden. På det tidspunkt var Liverpool en sovende kæmpe. En storklub, der ikke fik forløst potentialet.

Det er en klub, der havde været tæt på mesterskabet året forinden, men så gled Steven Gerrard i bolden og titlen blev skyllet ud i vasken.

Daniel Agger var en del af det Liverpool-mandskab, der smed mesterskabet mod slutningen af 2014-sæsonen. Daniel Agger og holdkammeraterne var tæt på at skrive historie med den første titel i 24 år.

Siden kom Jürgen Klopp til året efter. Og hans ankomst har haft afgørende betydning for, at Liverpool igen er en europæisk topklub, der er holdbar på den lange bane.

Tyskeren, der under præsentationen for fem år siden kaldte sig The Normal One, har på mange måder revolutioneret Liverpool. Han har skabt tro, glæde og forventning om en ny storhedstid.

Den er startet med Champions League og Super Cupen titlerne. Nu venter klubbens mange fans i spænding på, hvad der følger efter.

Daniel Agger tøver ikke et sekund, når han skal placere æren for den udvikling, der er sket i Liverpool de senere år.

Har skabt fundamentet

- Jürgen Klopp har skabt fundamentet for den fremgang, Liverpool har haft de senere år. Han er indbegrebet af klubbens aktuelle succes, mener Daniel Agger.

Jürgen Klopp virker altid som den joviale, folkelige og glade manager, der omfavner sine spillere efter kampene.

- Men tag ikke fejl af ham. Han stiller krav. Store krav. Men jeg må indrømme, jeg kan godt lide, han er en manager, som du altid kan få et svar fra. Mange værdsætter den måde, han er på, fordi alle altid kan forvente et klart svar, når de spørger ham om noget, forklarer han.

Foto: Guiseppe Cacace/Ritzau Scanpix

Daniel Agger fremhæver Jürgen Klopp som noget helt specielt, fordi han er en manager med hjertet på rette sted.

- Der er ingen skjulte dagsordener hos ham. Og det er en sjældenhed i fodboldens verden. Han er den ægte vare, mener han.

På mange måder ærgrer den danske Liverpool-legende sig over, han aldrig nåede at spille under Jürgen Klopp.

- Jeg tror, jeg ville have passet rigtig godt til Klopps spillestil. Det kan godt ærgre mig, jeg ikke nåede at spille under hans ledelse. Men sådan er det nu engang, siger Daniel Agger.

