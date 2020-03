Anbefaler ham til Liverpool

Man kan relativt nemt argumentere for, at Liverpool har verdens venstreback i form af Andy Robertson.

Men skulle skotten blive skadet, er der ikke for alvor en etableret førsteholdsspiller, som står klar til at træde til, efter Alberto Moreno forlod klubben sidste sommer.

Men David Hughes fra Liverpool Echo mener, at danske Robert Skov ville være et godt bud på en backup, som The Reds kunne anskaffe for rimelige penge.

Danskeren plejede at spille som winger for FC København, men er efter skiftet til Hoffenheim blevet omskolet til at spille wingback.

- Robert Skov er måske ikke et navn, mange Liverpool-fans har hørt før, men danskeren passer til det, klubben mangler, skriver Hughes.

Det er velkendt, at sportsdirektør Michael Edwards og Liverpools rekrutteringsteam er flittige brugere af datanalyse og statistikker, når de scouter klubbens indkøb.

Derfor er der også god chance for, at de har bemærket danskeren fine tal fra Hoffenheim.

- Defensivt ser Skov god ud, og han ligger højt på skalaen for forventede assists i Europa, hvor han i snit laver omkring én assist hver fjerde kamp, skriver Hughes.

- Hvis han fortsætter med at spille sådan, kunne han være en mulighed for Liverpool.

Skov har lavet tre mål og fire assists i 22 kampe for Hoffenheim i denne sæson. Bundesliga-klubben betalte 75 millioner kroner for danskeren i sommer.

