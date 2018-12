Angreb holdkammerat med golfkølle: 'Jeg er ligeglad, om jeg kommer i fængsel!'

Historien er velkendt, men nu kommer John Arne Riise med nye detaljer om, hvad der skete den februar-aften i 2007, da Craig Bellamy angreb ham med en golfkølle.

Den tidligere Liverpool-back er aktuel med selvbiografien Running Man. Et kapitel kan læses på The Guardian, og i det fortæller den 38-årige nordmand indgående om den fugtige aften.

Liverpool var i Portugal for at forberede sig til Champions League-mødet med FC Barcelona på Camp Nou. Spillerne havde fået en aften fri og skulle have middag uden trænere.

Til disse middage var det helt normalt, at de fik lov at drikke en øl eller to, men den aften blev det til mange flere for Craig Bellamy, der endte den lidt for festlige aften med at angribe sin norske holdkammerat med en golfkølle.

Den lille walisiske angriber var irriteret over, at John Arne Riise nægtede at synge karaoke.

'Riise skal synge! Riise skal synge! Han begyndte, før maden blev serveret, og fortsatte, mens vi spiste. Han var allerede ret fuld, og jeg var allerede ret irriteret', skriver Riise i Running Man.

Men Bellamy insisterede, og den rødhårede norske back bad ham holde kæft.

- Rasende gik jeg over til ham: 'Jeg synger ikke. Hold din kæft - ellers smadrer jeg dig'. Han råbte tilbage: 'Jeg fucking dræber dig, din rødhårede svans', skriver Riise, der forlod festen relativt tidligt på aftenen og tog tilbage til hotellet.

Nordmanden delte værelse med Daniel Agger, som ikke havde i sinde at tage tidligt hjem. Riise lod derfor døren til værelset stå ulåst.

Da den gik op, var han sikker på, at det var Daniel Agger, der var kommet hjem. Han fandt dog hurtigt ud af, at han tog fejl.

Craig Bellamy stod ved fodenden af Riises seng med en golfkølle i hænderne.

Der var gang i Craig Bellamy - både på og udenfor banen! Foto: Scott Heppell/AP

'Bellamy løftede køllen over sit hoved og svingede den så hårdt, som han kunne. Han forsøgte at ramme mine skinneben, hvilket ville have endt min karriere, men jeg fik trukket benene til mig i tide', skriver Riise, der sprang op fra sengen og stod over for Bellamy med et lagen i hænderne som en halvvågen matador.

Ifølge nordmanden spruttede Bellamy. Waliseren var rasende over, at Riise ikke havde vist ham respekt foran holdkammeraterne.

'Jeg er ligeglad, om jeg kommer i fængsel! Mine børn har penge nok til skole og alting. Jeg er ligeglad. Jeg fucking dræber dig', skulle Bellamy ifølge Riise have råbt.

Og så løftede han køllen og slog igen. Denne gang ramte han Riise lige på hoften.

'Jeg var så pumpet op med adrenalin, at jeg ikke mærkede smerten, men han ramte mig hårdt. Det var et jern'.

Riise blev ramt en gang mere på læggen. Steve Finnan så det hele, men greb ikke ind, mens Riise forsøgte at få Bellamy til at slappe af.

'Sæt køllen ned, og lad os slås med næverne. Kom så! En rigtig kamp!', skriver Riise, hvis forslag fik Bellamy til at stoppe, inden han forlod værelset med afskedsreplikken:

'I morgen klokken ni mødes vi og gør det her færdigt'.

Liverpool-manager Rafael Benítez fik noget at se til, da en festlig aften blandt hans Liverpool-spillere kom ud af kontrol. Foto: Paul Thomas/AP

Fem minutter i ni næste morgen forlod Riise hotelværelset sammen med Daniel Agger. Han gik ned til Bellamys værelse og bankede på.

'Den var ni. Jeg var klar. Jeg bankede på igen, men ingen åbnede. I ti minutter ventede jeg udenfor. Så gik Agger og jeg ned for at få morgenmad', skriver Riise i bogen.

Der blev grinet ved morgenbordene blandt Liverpool-spillerne. Også af målmanden Jerzy Dudek, der ifølge Riise havde endt sin aften syngende på bagsædet af en politibil.

John Arne Riise brød sig dog ikke om, at holdkammeraterne bare grinede af et angreb, der ifølge nordmanden kunne have været fatalt for fodboldkarrieren.

Bellamy endte hårdt presset af manager Rafael Benítez med at undskylde og måtte betale £80.000 (663.000 kr.) i bøde, mens John Arne Riise slap for straf.

Både John Arne Riise og Craig Bellamy scorede på Camp Nou bare få dage efter deres intermezzo i Portugal. Foto: Fernando Bustamente/AP

Nogle dage senere var Bellamy og Riise igen i fokus, da Liverpool overraskende vandt 2-1 over FC Barcelona på Camp Nou.

Bellamy stod for udligningen kort før pausen og fejrede sin scoring med at løbe ud til hjørneflaget og lave et golfslag.

'Jeg syntes, at det var fucking disrespektfuldt. Fejringen afslørede også alt om ægtheden af hans undskyldning', skriver Riise, der i 2. halvleg gjorde det til 2-1 efter et oplæg af Craig Bellamy…

De to kunne juble sammen, men kunne ifølge Riise aldrig blive venner igen.

I 2013 undskyldte Craig Bellamy angrebet i sin selvbiografi GoodFella og kaldte det dumhed på højeste niveau.

