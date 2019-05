Barça-triumf giver millioner til Liverpool

Liverpool står til at score en gevinst på 33 mio. kr. i Coutinho-bonus, hvis Barcelona vinder Champions League

0-3 på Camp Nou mod Barcelona har nærmest definitivt slukket lyset for Liverpools drømme om at komme i Champions League finalen for andet år i træk.

Chancerne er mikroskopiske, men nedturen kan dog udløse et lille økonomisk plaster på såret for Jürgen Klopp.

Løser Barcelona finalebillet, vil der dryppe en pæn sidegevinst af til Liverpool, hvis det siden lykkes katalonerne at vinde Champions League, når finalen spilles 1. juni i Madrid.

Liverpool står nemlig til at modtage i omegnen af 33 mio. kr. i bonus efter salget af Philippe Coutinho sidste år i januar, hvis Barcelona vinder Champions League-trofæet.

Liverpool har allerede modtaget i omegnen af 900 mio. kroner for salget af Philippe Coutinho, der skiftede til Barcelona i begyndelsen af 2018.

Den spanske storklub har udover købesummen allerede betalt en række bonus-satser. For hver 25 kampe skal der afregnes 33 mio. kr., mens kvalifikation til Champions League også udløser en bonus i det niveau.

Overgangssummen for Coutinho kan stige til vanvittige 1,1 mia. kr., hvis en række kriterier bliver opfyldt. Barcelona skal således betale yderligere 125 mio. kr., hvis Philippe Coutinho når 100 kampe. Aktuelt har han spillet 73 kampe for Barcelona.

Liverpool og Barcelona spiller returkamp på tirsdag på Anfield.

