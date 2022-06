Benfica bekræfter: Enige med Liverpool

Liverpool kan se frem til en ny stjerne på Anfield.

Benfica bekræfter på sin hjemmeside, at de har indgået en aftale med Liverpool om et salg af Darwin Nunez. Den portugisiske storklub skriver, at de har solgt ham for 75 millioner euro, og at beløbet samlet kan nå op på 100 millioner euro. Det svarer til 744 millioner kroner.

Benfica skriver også, at aftalen er afhængig af, at spilleren skriver under med Liverpool, hvilket vil være en formalitet.

I 2018 hentede Liverpool Virgil van Dijk for 88 millioner euro, hvilket er Liverpools største køb.

Målmaskine

Darwin Nunez har spillet i Benfica siden 2020, og i den netop afsluttede sæson står han noteret for 26 mål og 4 assists i 28 kampe i den bedste portugisiske række.

Manchester United var også meget interesseret i 22-årige Nunez, men det blev i sidste ende Liverpool, der trak det længste strå.

Jürgen Klopp fik en forsmag på hans målnæse, da Nunez scorede i begge Benficas Champions League-opgør mod Liverpool.

Og han bliver højst sandsynligt Sadio Manés afløser, der står for et skifte til Bayern München.

Men Liverpool-fans vil nok ikke sørge længe, når man tænker på det giftige angreb bestående af Salah, Diaz og Nunez, som de kan se frem til fra næste sæson.

--------- SPLIT ELEMENT ---------