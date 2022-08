Bryder tavsheden efter skalleskandale

Mandag aften på Anfield havde den danske Crystal Palace-spiller Joachim Andersen fulstændig styr på Liverpools nyindkøb Darwin Núñez.

Til stor irritation for uruguayaneren.

Og uerfarne 23-årige Núñez, der lige er skiftet til storklubben, mistede til sidst besindelsen og nikkede danskeren en skalle.

Núñez har hidtil forholdt sig tavs til episoden, men nu har den unge stjerne taget bladet fra munden og bedt om forsømmelse via sin twitterprofil.

- Jeg er klar over den grimme attitude, jeg havde. Jeg er her for at lære af mine fejl, og det vil ikke ske igen, skriver spilleren på Twitter.

Pinligt optrin

De to spillere var kamphaner fra første fløjt, der var i totterne på hinanden i løbet af kampen. Men uruguayaneren kunne ikke klare mostenn, kortsluttede og fik et velfortjent direkte rødt kort.

Det er sikkert at sige, at Joachim Andersen har ikke fået nogle fysiske ar af skallen fra uruguayaneren.

Desværre har både engelske- og danske Liverpool-tilhængere vist sig fra deres værste side og sendt både hadebeskeder og dødstrusler til Andersen via det sociale medie Instagram.

Joachim Andersen viste defensiv kvalitet og fik Darwin Núñez til at ligne et frustreret barn, der ikke fik sin vilje i mandagskampen Foto: Peter Powell/Ritzau Scanpix

Spillerforeningen var tidligere i dag ude med en kommentar til måden, både danske og engelske fans har reageret på det røde kort.

- Det skal ud af vores sport, siger direktør Michael Sahl Hansen i en pressemeddelse.

- Og ligesom det er vores fornemmelse, at det sker oftere, så er det også vores klare fornemmelse, at grovheden er taget til. I Joachims tilfælde er der tale om ønsker om, at flyet styrter ned og deciderede dødstrusler. Det er ekstremt.

Den danske landsholdsstjerne skrev tirsdag på Instagram, at han havde modtaget 'måske 300-400 beskeder' og viste også flere af eksemplerne frem, der var både på engelsk og på dansk.

