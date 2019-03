Dansker-hyldest tog fart: Fem sekunder blev afgørende

Den danske indkast-specialist Thomas Grønnemark, har i denne sæson været tilknyttet Liverpool, og han kan allerede nu se klare forbedringer.

Det fortæller han om i et interview med fodbold-mediet Goal.com.

- I denne sæson har vi kunne holde på 75 procent af alle indkast. I sidste sæson var det omkring 50 procent, så der er et klart løft, lyder det fra Grønnemark.

Danskeren har oplevet en stor omvæltning i forhold til respekt fra omverdenen, siden han kom til Premier League-giganten.

Et helt specifikt indkast blev afgørende i den sammenhæng. Optakten til udligningen i landskampen mellem England og Kroatien i november 2018, som førstnævnte vandt 2-1.

Liverpools engelske back Joe Gomez drog her nytte af Grønnemarks teknik og træning, da backen sendte et særdeles langt indkast ind i det lille felt. Her kunne Harry Kane og siden Jesse Lingard i fællesskab ekspedere bolden i nettet til en udligning

Efterfølgende blev det diskuteret, om udførelsen havde været ulovlig, men fodboldloven var på Gomez' side, og succesen var en realitet.

Thomas Grønnemark har blandt andet arbejdet sammen med Joe Gomez, der i den grad har udviklet sine indkast. Foto: AP Images

- Da jeg begyndte med at arbejde i Liverpool, havde medierne det sjovt med tanken om mig, men efter landskampen begyndte alle at rose mig. Selv journalister fra USA og Argentina ville tale med mig.

Når han kigger nærmere på de tal, som man har opnået i Liverpool, bruger han gerne Joe Gomez som eksempel. Førhen kunne han kaste 19-20 meter, som er ganske kort for en back. Men er der problemer i det? Ja, mener Grønnemark.

Det er farligt for en back at kaste kort, da modtageren er under pres, når han får den, forklarer den danske indkastekspert.

- Men han har forbedret sig en del, og han er nu i stand til at kaste 27 meter, som er en stor forbedring. Han er klog, og han har mange flere muligheder nu. Jeg er meget stolt af ham, lyder det fra Grønnemark.

Foruden Liverpool er Thomas Grønnemark også tilknyttet blandt andet FC Midtjylland og Gent. Han er indehaver af verdensrekorden for det længste indkast.

