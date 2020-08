Fik konen i røret: - Kunne ikke stoppe med at græde

- Jeg har aldrig før oplevet, at jeg ikke kunne holde op med at græde, fortæller Jürgen Klopp i ny dokumentar om sine følelser efter mesterskabet

I en ny tv-dokumentar, ‘Golden Sky: Klopp’s Champions’, som man skal ind på Liverpools egen tv-kanal for at se, beskriver manager Jürgen Klopp, hvor store følelser, der var i spil den aften, hvor Liverpool endelig blev mestre efter en ventetid på 30 år.

Titlen blev ikke sikret på banen i stedet via en udendørs tv-skærm på et hotel i Formby, hvor Klopp og hans spillere så Chelsea slå Manchester City med 2-1.

- At følge de sidste minutter var bare helt fantastisk og absolut et af mine bedste fodboldøjeblikke i mit liv udenfor et stadion, fortæller den tyske manager, der endelig fik sat skik på klubben.

Han erkender i følge gengivelsen hos goal.com, at det var en surrealistisk situation at sidde der sammen med sine spillere uden fysisk at kunne gøre en forskel på en kamps forløb.

- Fordi vi var der sammen, kunne du se hvert et ansigt. Nogle kunne ikke kigge på skærmen. Det var en helt exceptionel stemning.

- Du har ingen anelse om, hvordan det vil føles, før det rent faktisk sker. Det var ren glæde. En massiv lettelse i de næste sekunder, og så begyndte jeg bare at græde. Så gik jeg ud for at ringe til Ulla (Klopps kone, red.).

Der gik nogle dage, før Liverpool også fik deres pokal og medaljer, og så var der lutter glæde på Anfield. Foto: REUTERS/Phil Noble/Ritzau Scanpix

Han fortæller, at han ringede sin familie op ti sekunder før kampens sidste fløjt, så de kunne følge afslutningen sammen.

- Jeg sagde: Okay, jeg elsker jer alle sammen. Så lagde jeg telefonen ned på bordet og bad dem holde forbindelsen, så de kunne følge, hvad der skete i lokalet.

- Så ville jeg tale med Ulla men kunne ikke. Jeg havde hende i røret, men jeg stod bare der og græd. Jeg ved ikke, hvad der skete. Ingen anelse. Jeg har aldrig før oplevet, at jeg ikke kunne holde op med at græde, fortæller Jürgen Klopp.

Jürgen Klopp og hans hustru Ulla Sandrock. At få hende i røret var for rørende for ham. Foto: Shutterstock

Derfor fortrak han også nogle minutter til sit eget værelse for at få bare lidt styr på sine følelser.

- Så gik det op for mig bid for bid, at der selvfølgelig havde været pres på. Det føler jeg ikke altid i selve situationen, men det er så stor en ære at være manager for denne klub. Det er noget af et ansvar at stå med, og selvfølgelig kunne jeg mærke presset forlade mine skuldre. Det må have været den følelse, der udløste min gråd i et meget specielt øjeblik i mit liv, fortæller den følelsesladede tysker.

Liverpool indleder sæsonen den 28. august mod pokalvinderne fra Arsenal i den såkaldte Community Shield, og kort efter indledes titelforsvaret.

Går helt amok over Liverpool-trøje

Se også: Efter PL-triumf: Liverpool-stjerne solgt

Se også: Liverpool-stjerne plyndret under guldfest