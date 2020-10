Fjerde Liverpool-spiller med corona

Han var tilbage i landsholdsregi for første gang i 16 måneder, men det blev et kort visit for Xherdan Shaqiri

Tirsdag morgen blev den schweiziske landsholdsspiller testet positiv for corona.

Xherdan Shaqiri er endelig skadefri efter et problemfyldt år. Han var udtaget til at spille testkampen mod Kroatien samt de to Nations League-opgør mod Spanien og Tyskland.

Nu må han gå i isolation og derved endnu et tilbageslag for Xherdan Shaqiri.

Han blev den fjerde Liverpool-spiller, der nu er blevet ramt af corona.

Det kører ikke for Xherdan Shaqiri. Han er testet positiv for corona og udsigterne til spilletid i Liverpool er ikke særlig lovende. Foto: Matthew Childs Ritzau Scanpix.

Tidligere er Kostas Tsimikas, Thiago Alcantara og Sadio Mané testet positive.

Thiago og Mané blev testet positive i sidste uge. De ventes at være tilbage, når Liverpool næste lørdag spiller Merseyside opgør mod Premier Leagues tophold, Everton.

Det var ventet, at Xherdan Shaqiri ville skifte klub inden transfervinduet lukkede. Men schweizeren kom aldrig væk fra Liverpool.

Nu er han fanget på Merseyside uden udsigt til meget spilletid. Det seneste år har heller ikke været opløftende for midtbanespilleren, hvor han har været meget skadet og ikke blandt Klopps udvalgte.

