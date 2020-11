Gjorde det for første gang i 12 år

Det kan godt være, Atalantas manager, Gian Piero Gasperini, i dag sidder og tænker, at det måske var en rigtig dårlig ide at stille op med et forsvar, der spillede mand mod mand overfor Liverpools livsfarlige offensiv – Mohamed Salah, Sadio Mané og Diogo Jota.

For alle de tre offensive profiler scorede i 5-0 sejren, hvor Diogo Jota lavede tre af målene.

Diogo Jota scorede tre gange, da Liverpool vandt 5-0 over Atalanta. Foto: Alessandro Garofalo/Ritzau Scanpix.

Diogo Jota fik kampbolden med hjem, efter portugiseren scorede tre gange i Liverpools første udesejr over et italiensk mandskab under Jürgen Klopp. Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

En ny offensiv trio er blevet født. Roberto Firmino var sendt på bænken, fordi brasilianeren har ramt en form- og scoringskrise.

Det er et bemærkelsesværdigt valg fra Jürgen Klopp, fordi Firmino faktisk er den spiller, der har fået flest spilleminutter, siden Jürgen Klopp tiltrådte som manager for mere end fem år siden.

På mange måder var det en historisk 5-0 sejr til Liverpool.

For ikke siden 16. september 2008 havde Liverpool besejret et mandskab fra top-5 ligaerne på udebane i et europæisk gruppespil. Ved den lejlighed blev Marseille besejret 2-1 på to scoringer af Steven Gerrard.

På den måde blev det lidt af en historisk aften for Jürgen Klopp og hans spillere.

Det gjorde det også, fordi Jürgen Klopp for første gang som Liveprool-manager formåede at vinde over et italiensk mandskab på udebane. Efter to nederlag til Napoli og et tab til Roma lykkes det i fjerde forsøg for Klopp at vinde i Italien, da Atalanta blev besejret 5-0.

Mohamed Salah tangerede Steven Gerrards scoringsrekord i Europa, da han scorede mod Atalanta. Nu har egypteren nettet 21 gange i Champions League. Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix.

Salah tangerede rekord

Selv om det på mange måder var Diogo Jotas store aften med sine tre scoringer og derved nåede op på seks siden sin ankomst til Anfield, så var det Mohamed Salah, der stjal billedet med sin scoring mod Atalanta.

Dermed nåede Mohamed Salah op på 21 scoringer i Champions League for Liverpool. Derved tangerede han Steven Gerrards rekord som den mest scorende Liverpool-spiller i den fornemste klubturnering.

- Jeg er stolt over at have tangeret rekorden, fordi Steven Gerrard er en stor legende i Liverpool, siger Mohamed Salah, der formentlig allerede i gruppespillet overtager rekorden.

Faktisk er det også første gang nogensinde, at Liverpool vinder de tre første gruppekampe i Champions League-gruppespillet.

Liverpool kan sikre billetten til 1/8-finalerne, hvis de besejrer Atalanta 25. november, når de to mandskaber mødes på Anfield.

