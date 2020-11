Hattrick i Liverpool-fest

Nyindkøbet Diogo Jota fortsætter med at brillere for Liverpool efter skiftet fra Wolverhampton tidligere på efteråret.

Portugiseren scorede hele tre gange, da det engelske mesterhold tog en stensikker sejr på 5-0 på udebane over Atalanta i Champions League.

Det var Liverpools tredje sejr i lige så mange kampe i mesterligaen. Men hvor de to første blev knoklet hjem mod Ajax og FC Midtjylland, var der anderledes stil over Jürgen Klopps tropper under besøget i Norditalien.

Første scoring faldt efter et kvarter, hvor Jota blev spillet fri af Trent Alexander-Arnold. Alene med keeperen vippede den formstærke forward køligt bolden i mål.

Efter en spillemæssigt halvtung sæsonstart lignede Liverpool i Bergamo et hold, der er på vej tilbage mod vanlig styrke.

Atalantas offensive facon passede tydeligvis englænderne godt. Og gæsterne udnyttede den gode plads flot i en knusende overlegen præstation.

Der var spillet lidt over en halv time, da Jota slog til igen. Joe Gomez sendte en lang aflevering hen over det italienske forsvar, og Jota tæmmede bolden og huggede den hårdt i nettet.

Han har nu scoret i fire kampe på stribe for sin nye klub og ligner en alvorlig trussel for Roberto Firmino, der i årevis har været førstevalg i Liverpools angreb.

De røde fra Liverpool er allerede godt på vej mod næste runde i Champions League. Foto: REUTERS/Alessandro Garofalo/Ritzau Scanpix

Oplevelserne i første halvleg fik ikke Atalanta til at ændre på konceptet efter pausen.

Italienerne væltede frem på banen og efterlod enorme rum bag forsvarskæden, som gæsterne udnyttede nådesløst med tre mål i halvlegens første otte minutter.

Mohamed Salah øgede til 3-0 ved at dreje bolden op i hjørnet efter at have løbet med den over en halv banelængde.

Kort efter gjorde Sadio Mané det til 4-0, inden Jota kunne afdrible Marco Sportiello i Atalanta-målet og score for tredje gang i kampen.

Liverpool topper gruppe D med ni point foran Ajax, der slog FC Midtjylland 2-1 og har fire point. Det samme har Atalanta, mens midtjyderne er sidst uden point.

Brøndby-spiller straffes for at smadre rude

Medie: Kan blive sendt på orlov

Hjulmands nye darlings

Medier: United-legende anholdt