Her var Agger bedst af alle

Når man som Glen Johnson har optrådt for både Chelsea og Liverpool, har man spillet sammen med mange store fodboldpersonligheder gennem karrieren.

John Terry, Frank Lampard, Petr Cech, Claude Makelele, Didier Drogba, Fernando Torres, Steven Gerrard og Jamie Carragher for blot at nævne et udpluk.

Men det er ingen af dem Glen Johnson trækker frem, når han skal pege på den holdkammerat, der har haft den klart stærkeste karakter på banen.

Daniel Agger kom til Liverpool i 2006. Fra 2009-2014 spillede han sammen med Glen Johnson, der kalder ham den stærkeste karakter, han har haft som medspiller. Foto: Ian Hodgson/Daily Mail

- Det har ubetinget været Daniel Agger, siger Glen Johnson, der er bettingekspert hos Spilxperten.dk , i en samtale med Ekstra Bladet.

Den tidligere engelske landsholdsback uddyber:

- Daniel var en særlig spiller. Han viste sit lederskab via de præstationer, han leverede på banen.

- Jo, jeg synes Daniel var en særlig god spiller, siger Glen Johnson, der også afslører, at de to tidligere holdkammerater efter karrierestoppet har fået et tæt forhold som gode venner.

- Jeg har været i Danmark for at spille med golf med Daniel. Og jeg vil bestemt ikke afvise, at jeg kommer ned for at se hans hold spille kamp, uddyber han.

Det overrasker på ingen måder Glen Johnson, at hans tidligere holdkammerat har valgt at gå trænervejen.

- Daniel har altid været utrolig meget passioneret. Han var en stor lederskikkelse på vores hold, men det var i kraft af præstationerne på banen, fastslår Glen Johnson, der på ingen måder har trænerambitioner som flere af sine tidligere holdkammerater.

Lige nu går det ikke særlig godt for Daniel Agger efter trænerkarrieren er indledt i HB Køge.

Holdet vandt i premiererunden i 1. division, men siden har de følgende seks kampe ikke budt på triumf.

De er dog også hårdt ramt af på mandskabsfronten og har næsten et helt hold på skadelisten.

Det har blandt andet betydet, at HB Køge har registreret Daniel Agger i spillertruppen, omend den tidligere landsholdsanfører endnu ikke har været på banen.