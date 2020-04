Hylder dansk Liverpool-helt

John Barnes griner.

Jo, han har mange historier om Jan Mølby, men han må beklage over for Ekstra Bladets læsere. Det er ikke alle, han kan fortælle.

- Jan er en fornuftig fyr, siger John Barnes med endnu et grin.

Enhver, der har tilbragt tid med Jan Mølby, ved, at den store dansker er godt selskab. John Barnes har brugt mange timer med ’Mølleren’ og støder ofte på ham.

De bor kun et par kilometer fra hinanden i den samme lille landsby uden for Liverpool, og for nylig var John Barnes, Jan Mølby og Neil Ruddock på en lang turne sammen, hvor de besøgte supporterklubber over alt i England og fortalte røverhistorier fra Liverpool-tiden.

John Barnes er blandt de helt store i Liverpool-historien. Foto: Peter Robinson/PA Photos

56-årige Barnes var i knap ti år holdkammerat med Mølby på Anfield, og selvom Daniel Agger i mange år gjorde det strålende i den røde trøje, vil Mølby altid stå som den største Liverpool-dansker for ham.

- Faktisk er Jan ikke dansker. Han er scouser (kælenavnet for en person fra Liverpool, red.) nu, og det er ikke kun på grund af accenten. Jeg taler om hans karakter.

- Jan er en rigtig scouser, og det er derfor, at folk i Liverpool elsker ham, siger John Barnes, der i dag gør sig som fodboldekspert og ambassadør for blandt andre Liverpool og SpilXperten.

En af de største John Barnes var i slutningen af 80'erne og i 90'ernes begyndelse blandt de bedste spillere i engelsk fodbold, og nogle regner ham endda som en af verdens bedste i den periode. Han blev født på Jamaica, men flyttede som barn til England, og som 17-årirg debuterede han i 1981 for Watford. Barnes blev i 1987 solgt til Liverpool og fik ti sæsoner på Anfield. Som venstre wing scorede han hele 22 gange, da klubben i 1990 senest vandt mesterskabet, og det blev til 407 kampe for klubben. Barnes var en fortryllende dribler, men blev sidst i karrieren rykket ind på den centrale midtbane og var forbi Newcastle og Charlton, inden han i 1999 sagde stop. Det blev til 79 kampe og 11 mål for England, og han er den mørke spiller med tredjeflest landskampe - kun overgået af Ashley Cole og Rio Ferdinand. Barnes blev flere gange årets spiller og blev i 2005 en del af det engelsk fodbolds hall of fame. Han anses som en af de største Liverpool-spillere igennem tiden. Vis mere Luk

Det er i sidstnævnte egenskab, at Ekstra Bladet har fået mulighed for at tale med Barnes, der ligesom Mølby var en del af Liverpools seneste mesterhold i 1990.

- Jan var en fantastisk spiller, og man skal huske på, at han kom til England som en af de første udlændinge.

- Det må have været svært, og mange europæere havde det vanskeligt dengang. De var tekniske, men engelsk fodbold i 80'erne var meget fysisk, siger John Barnes.

Jan Mølby (tv.) i aktion for Liverpool mod Arsenal på Highbury tilbage i 1984. Foto: Ritzau Scanpix

Der er igennem tiden blevet grinet meget ad Jan Mølbys fysik, men ifølge den tidligere holdkammerat har det ikke altid været fair.

Mange glemmer, hvor fysisk stærk den danske midtbanespiller egentlig var, da han 1984 kom til klubben.

- Han var en teknisk dygtig spiller, men fysisk var han også meget stærk.

- I nutidens fodbold, hvor man skal løbe frem og tilbage hele tiden, ville både Jan og jeg have det svært, men dengang havde han de fysiske egenskaber og var på et teknisk niveau, som vi slet ikke var vant til i England, siger John Barnes.

Jan Mølby nåede i løbet af 11 sæsoner 292 kampe for klubben, og hans aftryk i Liverpool har været så stort, at byens borgmester i 2009 udnævnte ham til æres-scouser.

- Jan omfavnede kulturen, samfundet, folket og klubben. Han havde den rette karakter til at blive en rigtig scouser. Alle elsker Jan, siger John Barnes.

Jan Mølby var en del af det elskede 80'er-hold og med ved VM-slutrunden i 1986 i Mexico. Men han var ikke med, da Danmark i 1992 vandt EM. Foto: Morten Langkilde

'Det minder lidt om Brasilien'

I 1992 burde både John Barnes og Jan Mølby have været med ved EM-slutrunden i Sverige.

Men englænderen ødelagde sin akillessene i den sidste testkamp inden EM-premieren mod Danmark, og Jan Mølby var ligesom Michael Laudrup stoppet på landsholdet på grund af uoverensstemmelser med landstræner Richard Møller Nielsen.

Koldingenseren nåede kun 27 landskampe, men var en del af et hold, som gjorde et stort indtryk på John Barnes og mange andre.

- Det er '86-holdet, som folk husker. Jeres '92-hold, som ikke engang kvalificerede sig, vandt EM, men er alligevel ikke lige så respekteret og elsket som holdet fra VM i 1986.

- Det minder faktisk lidt om Brasilien. De vandt VM i 1994, men det er holdet fra ’82, som folk husker og elsker, siger John Barnes, der også var med ved VM-slutrunden i 1986, indtil Diego Maradona med fødder og hånd smadrede den engelske drøm.

Kun seks engelske landsholdsspillere mødte op til optagelserne af 'World in Motion', der blandt andet på grund af John Barnes' rap blev et kæmpe hit. Foto: Action Images/Ritzau Scanpix

Lavede kæmpe hit - fik kun småpenge

John Barnes var ikke kun kendt for sin kunster på fodboldbanen.

Musikalske evner havde han også, og han var forud for VM 1990 med til at skabe en af historiens mest kendte fodboldsange, World in Motion.

John Barnes sprang ud som rapper i New Orders fodboldhit, der nåede førstepladsen på den britiske hitliste og flere gange er genudgivet.

- Det er en sjov historie. Vi vidste slet ikke, at nummeret skulle laves med New Order. Vi troede bare, at det var os spillere, som man altid havde gjort, siger John Barnes.

Da det var opfattelsen hos spillerne, betød det, at kun seks mødte op til indspilningen en søndag.

Det var Peter Beardsley, Steve McMahon, Paul Gascoigne, Des Walker, Chris Waddle og John Barnes.

- Resten tænkte, at sangen ville blive elendig, så de gik på pub, siger John Barnes.

Det var slet ikke meningen, at en rap skulle indgå i sangen, men et par glas vin fik kreativiteten til at blomstre, og sådan fik Barnes en lille plads i den britiske musikhistorie

- Vi vidste ikke, hvor god sangen ville blive, og da vi fandt ud af, at den skulle laves med New Order, havde vi allerede aftalt, at vi ikke skulle have royalties.

- Da den lå nummer et, fortrød vi det, men that’s life, siger John Barnes, der gerne fortæller, hvad det engelske landshold fik for at være med:

- Der var 5000 pund (cirka 42.000 kroner) til spillernes pulje, og det skulle så deles mellem tyve, så det var ikke meget …

Ekstra Bladet fik mulighed for at interviewe John Barnes via SpilXperten.

