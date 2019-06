Inden den store finale: Liverpool-stjerne hyldet af poppedreng

'Running down the wing! Mo Salah! Mo Salah! The egyptian king!'

Sådan lyder ordene til den populære Liverpool-angriber Mohamed Salahs fansang, der nu har spredt sig udover landegrænser og dyrearter. I den nordirske hovedstad Belfast, har gråpapegøjen Kelo nemlig lært at synge hyldest-sangen til en ægyptiske målsluger.

Årsagen skal nok findes i Kelos ejer Linda Corry, der er vældig begejstret for 'The Reds'.

- Jeg er kæmpe Liverpool-fan. Han har hørt Mo Salah-sangen og lært den på en uge. Han kan alle ordene nu, siger Linda Corry, der har haft Kelo i fem år.

Liverpool leverede en sandt mirakel, da de i semifinalen vendte Barcelonas 3-0-føring fra første opgør til en samlet 4-3-sejr. Nu står de overfor ligarivalerne Tottenham i finalen, hvor de ifølge bookmakerne er rimelig klare favoritter.

Linda Corry håber, at de røde 'skyder papegøjen', men hun er stadig meget i tvivl om hun og sangfulgen Kelo kan juble sent lørdag aften.

- Jeg ved overhovedet ikke, hvordan det komme til at gå, jeg forventede ikke en gang, at de gik videre mod Barcelona.

Du kan høre papegøjen Kelos skønsang i videofeltet over artiklen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

På Ekstra Bladet glæder vi os også til Champions League-finalen, som vi live-dækker her på eb.dk. Du kan se vores optaktstudie med sportsjourtnalist Stefan Christensen, her: