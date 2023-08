Japaner er Liverpools nødløsning

Wataru Endo ser ud til at blive en del af Liverpools løsning på den defensive midtbane - koster 140 mio. kr.

Det har været lidt af en kaotisk sommer på Anfield.

Det har slet ikke virket som om klubben havde en klar plan for forstærkninger efter syv midtbanespillere forlod klubben.

Først havde man ikke råd til at betale 100 mio. pund for Jude Bellingham, siden bød man 110 mio. pund på Moises Caicedo. Man ville heller ikke betale 50 mio. pund for Southamptons Romeo Lavia. Tre bud blev afvist.

De to spillere vendte Liverpool ryggen og rejste i stedet til Chelsea.

Wataru Endo ser ud til at blive Liverpools nødløsning på den defensive midtbane. Foto: Tom Weller/Ritzau Scanpix

Nu har Liverpool fundet en del af løsningen på den defensive midtbane, hvor klubben har været udfordret efter afgangen af både Fabinho og Jordan Henderson.

Den 30-årige japaner Wataru Endo skal udfylde en del af det store hul, der er kommet på Liverpool-midtbanen.

Annonce:

Endo, der også er anfører for det japanske landshold, er på ingen måder førstevalget på Merseyside. Han ligner i langt højere grad den billige nødløsning. 16 mio. pund - 140 mio. kr. - er prisen.

Liverpool menes allerede at være enige med Stuttgart om en handel. Derfor er Wataru Endo også ankommet til Liverpool, hvor han torsdag ventes at gennemgå det obligatoriske lægetjek, hvorefter han er klar for den engelske traditionsklub.

Indkøbet ligner et klart aftryk fra klubbens midlertidige sportsdirektør Jörg Schmadtke, der har et indgående kendskab til den tyske Bundesliga gennem sine mange år i Tyskland. Både som spiller, manager og de seneste mange år som sportsdirektør.

Wataru Endo er defensiv midtbane og skal udfylde et stort hul i Liverpool, der to gange er blevet snydt for spillere, de gerne ville hente. Foto: Torsten Silz/Ritzau Scanpix

Wataru Endo bliver således Liverpools tredje nye spiller i sommervinduet. Alle tre er hentet til midtbanen.

Først kom Alexis Mac Allister fra Brighton, siden blev Dominik Szoboszlai købt fri i Leipzig. Og nu kommer anfører fra det japanske landshold til Merseyside.

Annonce:

Efter sidste sæson mistede Liverpool hele syv midtbanespillere: Jordan Henderson, Fabinho, Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain, Arthur Melo, James Milner og Fabio Carvalho.

Intet tyder på, at Jürgen Klopp er færdig med at forstærke midtbanen. På trods af nederlagene til Chelsea med de to profiler, er Liverpool stadig på jagt. Klubben er også sat i forbindelse med Sofyan Amrabat, Ryan Gravenberch fra Bayern München samt Chick Doucoure fra Crystal Palace.

Liverpool startede sæsonen med at spille 1-1 mod Chelsea. Lørdag venter Bournemouth på Anfield.