Jürgen Klopp straffes hårdere

Med den oprindelige straf slap Jürgen Klopp for karantæne, men det er nu ændret. Tyskeren kommer derfor ikke til at styre løjerne fra sidelinjen i Liverpools næste opgør

Vi skal næsten en måned tilbage. Datoen er 16. oktober, og Liverpool vandt sæsonens største sejr, da de besejrede mestrene fra Manchester City med 1-0.

Men undervejs hev dommer Anthony Taylor det røde kort op ad lommen og udviste Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Den ellers så karismatiske tysker var rasende over en manglende frisparkskendelse og lod følelserne rive med sig i en sådan grad, at han efterfølgende indrømmede, at udvisningen var ganske fortjent.

Jürgen Klopp var alt for nærgående over for dommerne imod Manchester City 16. oktober. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

En uafhængig kommission tildelte Klopp en bøde på omtrent 250.000 kroner, men undlod at give en karantænestraf.

Efterfølgende erklærede Det Engelske Fodboldforbund, The FA, at de ville appellere afgørelsen med det formål, at Klopp også skulle straffes med en karantæne.

Som sagt så gjort.

Et uafhængigt ankenævn har nu taget stilling i sagen, og Jürgen Klopp straffes ud over den oprindelige bøde med en dags karantæne.

Dermed vil Klopp ikke være at finde på sidelinjen på Anfield lørdag, når Liverpool tager imod Southampton i Premier League.

Klopp og co. har haft en mildest talt elendig sæson med kun fem sejre i 13 kampe.

Holdet indtager i øjeblikket en ottendeplads i den bedste engelske række.

