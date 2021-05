Kæmpe stjerne dropper EM

Der var et håb hos den hollandske landstræner, Frank de Boer, om at få Virgil van Dijk med i sommerens EM-trup.

Men det spinkle håb har hovedpersonen nu selv begravet.

- Med alle de ting, der er sket de seneste måneder, føler jeg, at det er den rigtigste beslutning at melde fra til EM.

- Det er ærgerligt, jeg går glip af EM-slutrunden, hvor jeg ikke får mulighed for at lede mit land, men med de ting, der er sket, må vi alle acceptere det.

- Det var en svær beslutning, men tror, det er den rigtige, siger Virgil van Dijk.

Den hollandske klippe blev korsbåndskadet 17. oktober 2020. Hans fravær har haft stor betydning for Liverpools kollaps i denne sæson.

Forsvaret har i perioder sejlet rundt, fordi Jöel Matip og Joe Gomez også har siddet uden for med alvorlige skader.

Derfor har Liverpool været tvunget til at flytte Fabinho ned i forsvaret. Derudover har klubben været tvunget til at spillet med unge, urutinerede spillere i det centrale forsvar. Samtidig måtte man i januar leje Ozan Kabak i Schalke 04.

Nu kan Virgil van Dijk fokusere på at blive spilleklar til den kommende sæson, hvor Jürgen Klopps mandskab skal forsøge at rejse igen.

- Jeg vil i stedet fokusere på sidste fase af min genoptræning, så jeg kan være klar for Liverpool til opstarten på den nye sæson til juli. Det mener jeg, er et realistisk mål for mig, siger Virgil van Dijk.