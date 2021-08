Klar med kæmpekontrakt til Salah

Natten til søndag viser Ekstra Bladet eksklusivt det store boksebrag fra Las Vegas, hvor Manny Pacquiao skal bokse for første gang i to år i en kamp for VM-bæltet. Få adgang her (Ekstra Bladet+).

Mohamed Salah kan stå foran en ny, stor kontrakt med Liverpool.

Troværdige James Pearce fra The Athletic har torsdag skrevet, at Liverpool vil gå langt i bestræbelserne på at holde klubbens største stjerne på Merseyside.

Salahs nuværende kontrakt udløber i 2023, men alt tyder på, at Liverpool vil være parate til at smide yderligere to år på aftalen, så den udløber i 2025, hvor Mohamed Salah vil være fyldt 33 år.

Lige nu er Salah den bedst lønnede i Liverpool. Han tjener i niveauet 200.000 pund om ugen.

James Pearce skriver, at Salahs repræsentanter helt sikkert har skævet lidt til den aftale Jack Grelish netop har fået med Manchester City, hvor han belønnes med 300.000 pund om ugen.

Det bliver dyrt for Liverpool at forlænge aftalen med Mohamed Salah. Lige nu tjener han 200.000 pund om ugen. En ny kontrakt kan godt havne i niveauet 300.000 pund om ugen. Samme løn som Jack Grelish får i Manchester City efter skiftet fra Aston Villa. Foto: Justin Tallis/Ritzau Scanpix.

Liverpool har en lønstruktur, hvor en del af lønnen er bundet op på store bonusordninger. Og den struktur står man meget fast på.

Men det handler for Liverpool også om at belønne Salah med en forbedret kontrakt for at vise, hvor stor betydning, han har for klubben.

Liverpool arbejder også ihærdigt for at få lavet nye aftaler med Sadio Mané og Andy Robertson. Deres aftale står til udløb i henholdsvis 2023 og 2024.

I sommer har Liverpool forlænget kontrakterne med Trent Alexander Arnold, Alisson Becker, Fabinho, Virgil van Dijk. Nu kan Mohamed Salah, Sadio Mané og Andy Robertson altså blive de næste i rækken, der forlænger kontrakten med klubben.