Klopp afslører mesterstykke: Hemmeligt fif sikrede pokalen

Benficas B-hold fik besked på at simulere Tottenham i en træningskamp mod Liverpool inden Champions League-finalen

Liverpools spillere var forberedt på de mindste detaljer inden Champions League-finalen mod Tottenham.

Nu hyldes træneren Jörgen Klopp for de optimale forberedelser, hvor mesterstykket var en træningskamp mod Benficas B-hold. Modstanderne fik på træningsbanen i Marbella ordre på at spille som Tottenham - beskeden til det portugisiske hold var beskrevet i detaljer.

- Vi skulle efterligne to af Tottenhams offensive mønstre og to fra defensiven. Ligesom vi skulle efterligne de dødboldsvarianter, som vi regnede med, at Tottenham ville bruge i finalen.

- Vi byggede vores spil op, ligesom Tottenham ville gøre fra målmanden til stopperen - og vi spillede også 4-2-4-1-varianten, hvor angriberen går ind mellem deres forsvarsspillere og skærmer modstanderens midtbanespiller, fortæller Renato Paiva til den portugisiske avis A Bola.

- Vinicius efterlignede Eriksen, Bernatdo spillede som Alli og Jose Gomes var Kane, siger Raiva.

Han fik forespørgslen fra Liverpool om at analysere og efterligne Tottenham på alle mulige måder.

Der foregik et stort detektivarbejde inden Benfica blev udvalgt. Engelske hold kunne ikke bruge af frygt for, at Tottenham ville få besked om Liverpools forberedelser.

Hold fra Spanien blev udelukket, fordi Tottenhams træner Pochettino har trænet spanske hold. Målmanden Hugo Lloris er fra Frankrig - og derfor blev også franske hold sorteret fra.

Benficas spillere fik forkortet sommerferien og fik også besked på ikke at dele noget fra kampen på de sociale medier før efter Champions League-finalen.

Liverpool vandt træningskampen 3-0. Mané, Origi og Oxlade-Chamberlain scorede for The Reds.

I øvrigt er det ikke altid, at simulations-tricket virker. Før Europa League-finalen skulle Linzer ASK imitere Chelsea i en kamp mod Arsenal. Chelsea vandt finalen 4-1.

