Klopp beroliger fans: Slap med skrækken

Det så værre ud, end det viste sig at være.

Liverpools manager Jürgen Klopp har netop på Liverpools hjemmeside beroliget klubbens mange fans.

Efter et tidligt solouheld i premierekampen mod Norwich vil den brasilianske supermålmand Alisson være væk i nogle uger, så det må siges, at nødløsningen, den kasserede West Ham-målmand Adrian virkelig er blevet kastet i kamp.

Efter seks sæsoner fik den 32-årige spanier lov at forlade London-klubben på en fri transfer efter at være endt på bænken.

Det var forventet, at Alisson ikke ville være med onsdag i Super Cup-finalen i Istanbul, når Liverpool er kæmpefavorit mod Chelsea med danske AC.

De næste kampe i Premier League mod Southampton med Jannik Vestergaard og Pierre Emile Højbjerg og Arsenal vil også ryge, men så vil der mulighed for et come back mod Burnley

- Jeg kan ikke komme med en eksakt prognose, men Alisson er ikke med onsdag. Han vil nok være ude i nogle uger, lød spådommen fra manageren, der også kan fortælle, at der er tale om en forstrækning i en læg.

Bedømt på premieren i Premier League, hvor Liverpool vandt med 4-1 over Norwich, og Chelsea tabte 0-4 til Manchester United, må det alt andet ligne en sikker Liverpool-sejr trods savnet af Alisson mellem stængerne.

