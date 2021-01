Klopp i klemme - ejerne blokerer ham

Ingen sejre og hele tre nederlag allerede her i januar!

Ude af FA Cupen og måske snart ude af mesterskabskampen.

Det er i hvert fald sådan tendensen tegner for den forsvarende engelske mestre fra Liverpool.

Inden for den næste måned møder Liverpool hele fire mandskaber fra den øverste halvdel – Tottenham, Manchester City, Leicester og Everton. Og det sker på et tidspunkt, hvor klubben blot står med tre point i de seneste fem kampe.

Krisen er indiskutabel og lige nu svær at komme ud af.

2021 er ikke startet på bedste vis for de forsvarende engelske mestre fra Liverpool.

Jürgen Klopp har ramt den største krise hidtil i tyskerens fem-årige regeringsperiode på Merseyside.

Der er ikke meget at glæde sig over i Liverpool for tiden. Her ses manager Jürgen Klopp i selskab med Georginio Wijnandum og Sadio Mane, der ikke har præsteret særlig godt på det seneste. Foto: Clive Brunskill/Ritzau Scanpix.

Ingen mål i ni halvlege

Og det sker kort efter klubben sikrede sig det første mesterskab i 30 år. En titel, der endnu ikke er blevet fejret i den fodboldglade by på grund af corona-pandemien.

Liverpool er faktisk på få måneder gået fra at være uovervindelige og ét af verdens bedste klubhold til at være et hold som nu bliver besejret af både Aston Villa, Southampton og Burnley.

Liverpools seneste ni halvlege i Premier League har ikke resulteret i scoring. Man skal tilbage til hjemmekampen mod West Bromwich 27. december for at finde seneste scoring fra Jürgen Klopps mandskab i ligaen.

Offensiven er her og nu i måltørke, fordi Roberto Firmino som det offensive omdrejningspunkt, både er i scorings- og spillemæssig krise.

Syv årsager til Liverpool-krisen 1. Intet stopperkøb i sommer Liverpool solgte i sommer fjerdevalget Dejan Lovren. Man undlod at hente en ny, stopper med international erfaring og kvalitet. Det på trods af, at Joël Matip ofte er skadet. I truppen har man Fabinho, der nu bliver brugt, samt to yngre talenter – Rhys Williams og Nathaniel Philips. De to unge har ikke niveau til et mandskab, der vil kæmpe om titler. Anfører Jordan Henderson er også blevet benyttet i det centrale forsvar. 2. Van Dijks alvorlige skade Virgil van Dijk er et defensivt samlingspunkt i Liverpool. Han har udviklet sig til verdens bedste midterforsvarer, fordi han skaber, ro og sikkerhed i bagkæden med sin enorme autoritet. Hans alvorlige knæskade i oktober mod Everton har fået alvorlige konsekvenser for defensiven. Læg dertil, at hans makker Joe Gomez også blev langtidsskadet i november. Ingen af dem bliver klar resten af sæsonen. 3. Stopperkrisen med ejerne Det er tydeligt, at Jürgen Klopp har banket på døren hos ejerne med et ønske om en her og nu løsning på stopperpositionen. Det er også klart, at FSG, der ejer Liverpool, foreløbig har lukket døren for den tyske manager. Amerikanerne er tilsyneladende ikke villige til at bruge penge midt i corona-pandemien. Den beslutning kommer til at koste mesterskabet og måske Champions League-pladsen. 4. Fabinho mangler på midten Fabinho gør det glimrende som stopper-vikar. Men hans boldsikkerhed, overblik og dynamik savner holdet i den grad på midtbanen. I mesterskabssæsonen var han et eminent omdrejningspunkt og stopklods foran Liverpools fire back kæde. Han er savnet centralt. 5. Thiago skal længere frem Thiago er en eminent pasningsspiller, men han skal ikke ligge på 6’er positionen. Det gør han nu, fordi Fabinho er væk og Jordan Henderson er skadet. Spanierens kvaliteter kommer meget bedre til kort som 8’er, hvor han har mulighed for at præge det offensive spil langt mere. 6. Firminios spillemæssige krise Han stod for et flot oplæg, da Liverpool røg ud af FA Cupen mod Manchester United. Jürgen Klopp har tit betegnet brasilianeren som en af de vigtigste spillere. Han har bare ramt et enormt formdyk. Facit siger blot tre scoringer i de seneste 15 kampe for Liverpool. Skal offensiven fungere hos mestrene, kræver det, at han leverer varen. 7. Skader på nøglepositioner Alle hold bliver ramt af skader i løbet af en sæson. Men for Liverpools vedkommende har det været hos flere nøglespillere. Alisson har været ude én måned, Van Dijk og Gomez er færdige for sæsonen. Jordan Henderson, Thiago, Naby Keita og Alex Oxlade-Chamberlain har også været en del skadet. Vis mere Luk

Her bliver Virgil van Dijk skadet i lokalopgøret mod Everton. 17. oktober pådrog han sig en alvorlig knæskade, der har fået stor betydning for Liverpools sæson. Defensiven vakler og holdet virker slet ikke så usårlige, som tilfældet har været tidligere. Hollænderen er ude af spillet resten af sæsonen. Foto: Peter Byrne/Ritzau Scanpix

Klopp fik nej fra ejerne

Men det største problem er defensiven, hvor fraværet af Virgil van Dijk har haft enorm betydning. Derudover er skaden til Joe Gomez også en alvorlig udfordring.

Jürgen Klopp har henvendt sig til de amerikanske ejere fra Fenway Sports Group i håbet om at få penge til at hente en central forsvarsspiller, der kan løse stopperkrisen her og nu.

Men svaret var afvisende fra dem, der sidder på pengepungen.

- Jeg kan ikke træffe beslutninger på vegne af de folk, der er ansvarlige for det hele, siger Jürgen Klopp og slår fast:

- Jeg er ikke et fem år gammelt barn, og jeg begynder ikke at græde, når jeg ikke får det som jeg vil.

- I det mest af mit liv har jeg ikke det jeg har ønsket mig, så jeg er ganske vant til det. Vi har talt om en midtstopper, og det ville have hjulpet os 100 procent, siger Jürgen Klopp.

Torsdag venter Tottenham på udebane og søndag venter endnu en udekamp i London, når West Ham er modstanderen.

Netop udebanen har været et mareridt i denne sæson. Liverpool har blot vundet to kampe på fremmed græs i denne sæson.

Forlader klubben

Se de vilde billeder: Stjernens utrolige forvandling

Fangede tyv på cykel: Nu er han dømt