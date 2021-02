Klopp i sorg: - Hun har betydet alt for mig

Jürgen Klopp, Liverpools karismatiske manager, har nok at slås med for tiden.

Sportsligt oplever de engelske mestre lidt af en deroute med to nederlag i træk og en kamp resten af sæsonen for at kvalificere sig til Champions League.

Oven i det har Jürgen Klopp mistet sin 81-årige mor, Elisabet, der tabte kampen til corona-pandemien.

- Hun har betydet alt for mig. Hun var en ordentlig mor, siger Jürgen Klopp til den tyske avis Chwarzwaelder Bote.

Jürgen Klopps mor døde 19. januar, og han havde ikke mulighed for at deltage i begravelsen tirsdag på grund af corona-pandemien.

- Som kristen ved jeg, at hun er et bedre sted nu. Jeg kunne desværre ikke være til stede ved begravelsen på grund af de forfærdelige tider, vi oplever.

- Men når det bliver muligt, vil vi have en mindeceremoni.

Jürgen Klopp mistede sin far, Norbert, da han blot var 66 år gammel. Han døde i 2000 uden at nå at opleve sønnens succes som fodboldmanager.

