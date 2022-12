Klopp nægtet adgang til fængslet

Boris Becker er en af de største tennisspillere i historien, men de seneste otte måneder har ikke været sjove for den i dag 55-årige tysker.

Boris Becker har således siddet i fængsel i England, og i løbet af de otte måneder bag tremmer måtte tennislegenden desuden ikke få besøg af en landsmand, der ønskede at give ham moralsk støtte.

Landsmanden var Jürgen Klopp, og ifølge Sport Bild var årsagen, at fængslet vurderede, at Jürgen Klopp var for kendt, og at man derfor var bekymret for Liverpool-trænerens sikkerhed, hvis han skulle besøge Boris Becker i fængslet.

- Boris var mit store idol i min barndom og i min ungdom. Vi mødtes første gang til Wimbledon for syv år siden. Min hustru, Ulla, organiserede det. Hun vidste, at jeg virkelig ønskede at møde ham.

- Jeg fulgte hele hans karriere, og jeg er en kæmpe fan. Vi havde en forrygende aften til Wimbledon. Vi var bølgelængde, og vi havde det virkelig sjovt. På grund af travle kalendere holdt vi efterfølgende kontakten fra afstand, lyder det fra Jürgen Klopp.

Foto: Adrian Dennis/Ritzau Scanpix

På grund af venskabet med Boris Becker ønskede Jürgen Klopp derfor at besøge tennislegenden i fængslet.

- Johannes Kerner (tysk journalist, red.) stod for kontakten. Derefter talte vi i telefon, og jeg sagde til ham, at han helt sikkert var nødt til at skrive en bog. Han sagde 'ja, men jeg tror ikke, at nogen vil tro på, hvordan det virkelig er herinde'. Det var bare virkeligt vigtigt for mig at støtte Boris og fortælle ham, at jeg ikke ville svigte ham, siger Klopp.

- Desværre måtte jeg ikke besøge ham, da jeg ifølge myndighederne kunne udgøre en sikkerhedsrisiko, hvis jeg besøgte fængslet. Derfor gik det ikke. Men det er heller ikke vigtigt. Det vigtigste er, at Boris nu er fri igen.

Den engelske avis The Guardian skrev i sidste uge, at Boris Becker var blevet løsladt efter otte måneder, efter at tennislegenden i april blev idømt to-et-halvt års fængsel for at have skjult et større millionbeløb for at undgå at betale skat.

