Klopp raser trods triumf i overtiden

Liverpools manager, Jürgen Klopp, var ikke glad efter lørdagens sejr over Leicester, selvom De Røde vandt til slut

Efter et omdiskuteret straffespark i overtiden lykkedes det for Liverpool at slå lørdagens gæster fra Leicester.

Alligevel var Jürgen Klopp noget frustreret, da Sky Sports snakkede med den tyske manager efter kampen.

Det skyldtes, at stjernen Mohamed Salah blev udsat for en hård tackling mod slutningen af opgøret.

En tackling, der blev takseret til et gult kort.

- Jeg står her og burde være glad over måden, drengene klarede den på, men jeg kan simpelthen ikke komme mig over det gule kort til Choudhury, sagde Klopp.

Hamza Choudhury tacklede Salah bagfra uden at ramme ret meget af bolden, så vidt man kunne dømme ud fra tv-billederne.

- Man kan ikke kun tackle manden og så kun få et gult kort. Jeg forstår ikke, hvordan det kan lade sig gøre, tilføjede Klopp.

Salah havde ikke let ved at rejse sig oven på Choudhurys tackling. Foto: Paul Ellis/Ritzau Scanpix

Klopp blev efterfølgende spurgt ind til, om Salah er okay oven på tacklingen.

- Hvordan skulle han være okay? Hvordan? Har du set den? Hvad tror du?, svarede en lettere irriteret Klopp.

Kollegaen fra modstanderholdet Brendan Rodgers var heller ikke ovenud tilfreds efter opgøret.

Særligt det sene straffespark faldt ikke i god jord hos nordireren.

- Det er grusomt at indkassere et straffespark så sent i en kamp. Jeg er ikke sikker på, hvor tydeligt det var, udtalte Rodgers.

Leicester-manageren påpegede, at Sadio Mané gjorde sit for at fremtvinge kontakten i forbindelse med tilkendelsen af straffesparket.

Han ville dog gerne kritisere sine spillere i situationen.

- Jeg tror ikke, der ville blive snakket meget om det, hvis det ikke blev dømt. Men vi skal være bedre i sådanne situationer, sagde han.

- Det er detaljer som dem, der kan koste point, tilføjede han.

Med sejren er Liverpool ganske suværent på førstepladsen med maksimale 24 point efter otte kampe.

Det er en bedrift, der kun er overgået af José Mourinhos Chelsea fra 2005/2006-sæsonen, hvor portugiserens mandskab lagde ud med at vinde de ni første kampe.

Leicester kan blive overhalet på tredjepladsen, hvis Arsenal søndag slår Bournemouth hjemme.

