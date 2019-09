Klopp slutter sig til Hjulmand

Jürgen Klopp, Liverpools succesrige manager, har tilsluttet sig Common Goal organisationen, hvor der doneres én procent af lønnen til velgørenhed.

I tilfældet Jürgen Klopp handler det om et ikke ubetydeligt beløb på 850.000 kr. om året, idet Liverpool-manageren menes at tjene i niveauet 85 mio. kr.

Jürgen Klopp annoncerede medlemsskabet af Common Goal mandag aften i sin takketale, da han blev hædret som Årets Træner ved Best FIFA Football Award i Milano.

- Jeg er stolt og glad for at meddele, jeg har tilsluttet mig Common Goal-familien. Det er et rigtig godt formål, som jeg gerne vil støtte, siger Jürgen Klopp.

Jürgen Klopp annoncerede mandag, da han blev fejret som Årets Træner ved The Best FIFA Football Award, at han bliver en del af Common Goal. Samme velgørenhedsorganisation har verdens bedste kvindelige fodboldspiller, Megan Rapinoe tilsluttet sig. Hun ses til højre for Jürgen Klopp. Foto: Flavio Lo Scalzo, Ritzau Scanpix.

Derved bliver Liverpool-manageren den første manager fra Premier League, der tilslutter sig velgørenhedsorganisationen.

Common Goal blev startet i 2017 af den nuværende Manchester United spiller Juan Mata, der efter et besøg i Mumbais slum fik ideen til at starte organisationen.

Kasper Hjulmand tilsluttede sig Common Goal sidste år, hvor han donerer én procent af sin løn til velgørenhed. Nu er tre toptrænere med på vognen. Julian Nagelsmann, der er manager i RB Leipzig, og Jürgen Klopp er de to andre. Foto: Lars Poulsen.

Hjulmand og Schmeichel bidrager

Kasper Hjulmand tilsluttede sig organisationen sidste år, ligesom store, internationale profiler som Mats Hummels, Giorgio Chiellini og Kasper Schmeichel har valgt at bidrage til fællesskabet.

Ud over Kasper Schmeichel og Juan Mata bidrager kun yderligere to spillere fra Premier League til Common Goal-fællesskabet. Det er Leon Balogun fra Brighton samt Bournemouth-forsvareren Charlie Daniels. Real Zaragoza-spilleren Shinji Kagawa er også blandt bidragsyderne.

På trænerfronten har RB Leipzig-manager Julian Nagelsmann også tilsluttet sig det gode formål.

Om årsagen til at træde til som en af bidragsyderne til Common Goal, har Kasper Hjulmand tidligere forklaret til Ekstra Bladet:

- Man tror, at en handel bliver lavet, fordi en træner eller en klub vil have en spiller. Tro mig, det er ikke altid derfor, siger Kasper Hjulmand og uddyber:

- Tanken er, at vi kan gøre det i fællesskab, og der er startet en bevægelse, som kan gøre en kæmpe forskel. Jeg ser den som et fantastisk modsvar til den tendens, der er i fodboldverdenen.

- Der er startet en modvægt til grådigheden og den dårlige moral. Her handler det om at give noget til andre, og jeg tror virkelig, at det kommer til at gøre gavn, siger Kasper Hjulmand til Ekstra Bladet.

Kasper Hjulmand, der her ses sammen med stifteren af Common Goal Juan Mata og Jürgen Griesbeck. Privatfoto.

Den kommende danske landstræner har store forventninger til sit engagement i Comon Goal.

- Det giver mig energi, håb og en vision at være med i Common Goal. Vi skrev sammen for nylig og havde en overskrift, der hed ’moral disruption of the football industry’.

- Jeg synes, at det er en meget god vision at have. At se, om vi kan ’disrupte’ den måde, der bliver tænkt på. Vi kan nok ikke presse dårligdommene helt ud, men vi kan give dem et modtryk, siger Kasper Hjulmand.

