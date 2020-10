Klopps rørende brev: Jeg bliver også nervøs

Liverpools manager hyldes for at tage sig tid til på empatisk vis at besvare nervøs skoledrengs brev

De fleste fans, der skriver til idoler, bliver mere end lykkelige, hvis de modtager en lille præfabrikeret hilsen med et foto og en autograf den anden vej.

Så 11-årige Lewis Balfe var formentlig ved at falde helt ned ad stolen, da han modtog et lidt længere brev fra Liverpools manager Jürgen Klopp. Et særdeles rørende et af slagsen vel at mærke, som blandt andet er gengivet i Daily Mail.

Lewis skrev i skolernes sommerferie, at han var nervøs for at rykke op i secondary school (den engelske skoles trin for 12-16-årige) og Klopp svarede et par dage senere.

Den tyske manager starter sit brev således: 'Hello Lewis. Må jeg starte med at fortælle dig en hemmelighed? Jeg bliver nervøs’.

Og så fortsætter han sin fortælling:

’For at være helt ærlig, så ville jeg blive bekymret, hvis jeg ikke blev nervøs, for når det sker, så får jeg chancen for at vende den slags energi til noget positivt.

Jeg ved godt, at det må lyde mærkeligt for en dreng i din alder, når Liverpools manager kan have det lige som dig. Men ud fra dit brev står det klart, at du er fornuftig og omsorgsfuld, og når man er det, så bliver man også nemt nervøs’, skriver Jürgen Klopp.

Jürgen Klopp beroliger den nervøse dreng med, at han nok skal få sine fine øjeblikke. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Og så besvarer han spørgsmålet om, hvad han gør, når hans spillere er nervøse.

’Jeg minder dem om, hvor vigtige de er for mig, og hvor meget jeg tror på dem, og jeg er ikke i tvivl om, at det forholder sig på samme måde hos dig og din familie. Du skal ikke bekymre dig for, at dårlige ting vil ske’.

Liverpool-bossen takker drengen for støtten til klubben, og så minder han ham om, at han har tabt en række finaler.

’Det er ikke en god følelse, men med hjælp fra familie og venner, blev jeg ved, og senere kunne vi nyde nogle virkelig gode øjeblikke.

Hvis jeg dvælede for længe ved de dårlige øjeblikke, så ved jeg, at alt dette ikke havde kunne lade sig gøre, så – please – vær positiv overfor dig selv og kig frem mod den fantastisk tid, der venter dig, mens du vokser op’, skriver Jürgen Klopp, som da også lige får mindet drengen om, at som Liverpool-fan, ’You'll Never Walk Alone.'

Lewis har selvsagt fået brevet i glas og ramme, mens hans mor, Milena, har takket Klopp på Twitter, hvor hun blandt andet skriver om sønnen:

’Han har denne følelse af stolthed over, at han har modtaget det. Jeg håber, han vil reflektere over det og læse det i sine nervøse øjeblikke’.

Den tyske manager bliver ikke uventet hyldet på de sociale medier ovenpå sit empatiske brev.

Salah redder hjemløs fra mobbere

Forlod banen i ambulance: Nu er der nyt

Topklubber vil revolutionere Premier League

Danmarks største fan: Bor i sit eget Liverpool-hus