Kræver 710 millioner kroner om året

Det er forventningen, at Liverpool kan lande historiens største hovedsponsorat - kræver mere end 700 mio. kr. om året fra ny hovedsponsor

Siden 2010 har Standard Chartered været hovedsponsor for Liverpool. Men det kan slutte næste sommer, hvis ikke banken er parat til at smide dobbelt så mange pund i Liverpool-kassen.

Det handler om at smede, mens jernet er varmt. Og det er det for tiden på Merseyside, hvor Liverpool aktuelt jagter fire titler – kvadrupelen - Mesterskabet, Champions League, FA Cupen og League Cupen, som allerede er i hus.

Standard Chartered betaler i dag et beløb i omegnen af 40 mio. pund – 355 mio. kr. om året for aftalen.

Det beløb kræver Liverpool nu bliver fordoblet, når den nye aftale skal træde i kraft med virkning fra 1. juli 2023.

Anfører Jordan Henderson har været i Liverpool siden 2010. Året før blev den engelske bank Standard Chartered hovedsponsor for klubben. Nu kan de blive udskiftet næste sommer, hvis de ikke er klar til at fordoble sponsoratet. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix.

Standard Chartered trådte som sagt til som hovedsponsor i Liverpool i 2010, hvor de afløste Carlsberg, der ikke længere havde de økonomiske muskler til at være med på den øverste hylde i Premier League.

Dengang startede banken med at betale 20 mio. pund – 170 mio. kr. – om året for at få navnet på trøjerne hos Liverpool-spillerne.

Liverpool er angiveligt allerede i dialog med interesserede sponsorer, der er villig til at imødekomme klubbens krav om at komme på Liverpool-trøjerne.

Standard Chartered har været hovedsponsor for Liverpool siden 2010, hvor de afløste Carlsberg. Nu kan Liverpool få en ny hovedsponsor, hvis ikke banken vil smide mange flere millioner i kassen. Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix.

Til sammenligning betaler Etihad Airways 67,5 mio. pund – 595 mio. kr. – om året. TeamViewer betaler 47 mio. pund – 420 mio. kr. – som hovedsponsor i Manchester United.

Hvis Liverpool lykkes med at få en hovedsponsoraftale på plads til en værdi af 80 mio. pund – 710 mio. kr. – vil det være den mest indbringende af sin slags i fodboldens verden.

Standard Chartered er en britisk bank med hovedkontor i London. Banken har mere end 1200 filialer i mere end 70 lande og har 87.000 ansatte.

Liverpool spiller tirsdag returkamp i Champions League-semifinalen, når holdet skal forsvare 2-0-føringen mod Villarreal på udebane.