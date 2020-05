Kritiserer sløv Balotelli: - En skændsel

Den tidligere Liverpool-angriber Rickie Lambert var alt andet end imponeret over angrebskollega Mario Balotelli og forstod ikke, at manager Brendan Rodgers ikke skred ind over for italieneren

Mario Balotelli blev aldrig noget hit i Liverpool for nu at sige det mildt.

Den farverige italienske angriber kom til Anfield i 2014, men overlevede kun en enkelt sæson i den engelske storklub.

Forklaringen var udover manglende mål formentlig en lad indstilling. I hvert fald hvis man skal tro Rickie Lambert, der var holdkammerat med Balotelli i sæsonen 2014/15.

Lambert kom til Liverpool samme sommer som Balotelli, og han var ikke imponeret over sin angrebskollega.

Det fortæller den nu pensionerede engelske fodboldspiller i et interview med Bristol Post.

- Måden, han trænede på, var en skændsel. Uden for banen var han en skøn fyr, men han personlighed på træningsbanen er ikke god.

- Jeg har før mødt spillere med den indstilling, men de er som regel gode nok til at slippe af sted med det. Det var han ikke, siger Lambert, der undrer sig over, at daværende manager Brendan Rodgers ikke skred ind:

- Jeg kunne ikke forstå, at Rodgers lod ham slippe af sted med det og valgte ham før mig. Det påvirkede mig direkte, og det havde en negativ indflydelse på holdet.

Rickie Lambert (th.) havde ikke meget at juble over i sin Liverpool-tid. Her har han dog lige scoret mod Vassil Levski i Champions League. Foto: Stoyan Nenov/Ritzau Scanpix

Lambert slog i lighed med Balotelli heller aldrig til på Anfield og medgiver i et interviewet, at han ikke greb chancen, når han fik den.

Den selverklærede Liverpool-fan havde efter skiftet fra Southampton håbet på meget mere i den røde trøje, men fandt hurtigt ud af, at han ikke var Rodgers' mand.

- Brendan Rodgers hentede Mario Balotelli og satte ham før mig i køen. Det irriterede mig. Jeg kunne ikke forstå det, fortæller Lambert, der efter kun få uger i Liverpool fik et vink med en vognstang.

Crystal Palace var klar til at købe den daværende engelske landsholdsspiller, og Rodgers var med på idéen.

- Så jeg vidste, at jeg aldrig ville blive topprioritet, siger Lambert, der dog straks afviste idéen om et skifte.

For hvorfor forlade Southampton for at tage til Liverpool for så at smutte videre til Crystal Palace efter få uger.

Rickie Lambert nåede blot at score tre gange i 36 kampe for Liverpool, inden han blev sendt til West Bromwich Albion.

Balotelli blev samtidig lejet ud til Milan og efter en sæson der solgt til franske Nice.

Den 29-årige italiener er nu tilbage i Serie A, hvor han går på måljagt for bundproppen Brescia.

