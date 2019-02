Liverpool anklaget for snyd: Her er Klopps forklaring

Jürgen Klopp afviser, at det var et taktisk træk, da man kun ryddede halvdelen af banen for sne i pausen af kampen mod Leicester onsdag aften

Sneen dalede ned over Liverpool onsdag aften.

Så meget, at banen på Anfield måtte ryddes i pausen, men den vakse tv-seer bemærkede, at det kun var den ene banehalvdel, der 'nåede' at blive ryddet, inden Martin Atkinson fløjtede anden halvleg i gang.

Dermed nåede Liverpools folk kun at rydde den banehalvdel, som Liverpool skulle angribe på i anden halvleg, hvor de jagtede sejrsmålet mod Leicester og Kasper Schmeichel, der fik udlignet til 1-1 kort før pauseteen.

Banerydderne nåede kun den ene banehalvdel. Foto: Ritzau Scanpix

Det har efterfølgende fået folk til at beskylde Liverpool for bevidst at snyde sig til en fordel, fordi Leicester ikke havde samme ryddede græstæppe at boltre sig på, når de skulle frem ad banen.

De beskyldninger afviser Jürgen Klopp på det skarpeste.

- Det var tydeligt, at vores banefolk forsøgte at rydde den, men de havde ikke nok mandskab. De opdagede, hvor besværligt det var, da de startede, siger Klopp til Sky Sports.

Især området omkring Kasper Schmeichels mål var særligt godt ryddet, men Klopp afviser, at de ansatte skulle være instrueret ovenfra.

- Der var ingen plan. Ingen fortalte dem noget. Jeg kan love og sværge.

- Folk taler om sportsånd, men det er også en fordel (for Leicester, red), for hvis deres felt er ryddet, så er det lettere at forsvare. Det var ingen tilfældighed, at vi scorede i første halvleg i et felt fyldt med sne, siger han om Sadio Manes scoring efter et par minutter.

Klopp mener, at situationen havde været anderledes, hvis det havde været i hans hjemland.

- Sådan er det. Vi kan ikke ændre på det. I England er folk ikke vant til det. I Tyskland giver man skovle til alle folk - selv på tribunerne. 'Kom på banen og hjælp' og så har du 15 minutter til at rydde den, forklarer Klopp.

Liverpool møder West Ham på udebane mandag aften, hvor de skal forsøge at holde et fem points forspring ned til Manchester City - forhåbentlig uden at for meget sne på London Stadium.

Sadio Mane scorede Liverpools eneste mål. Foto: Ritzau Scanpix

