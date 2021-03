Liverpool-back vil se mere gejst midt i historisk dårlig stime

For første gang i Liverpools historie har holdet tabt fem hjemmekampe i træk.

Skal sidste års mester tilbage på rette spor, må minderne om den forløsende Premier League-titel lægges i graven, og mandskabet må til at præstere nu.

Det siger Liverpool-backen Andy Robertson ifølge BBC efter et 0-1-nederlag til Chelsea på Anfield Road torsdag aften.

- Vi kan ikke dvæle ved fortiden. Sidste sæson er ovre. Den er forbi. Vi har ikke været i nærheden af at være så gode, som et Liverpool-hold burde være, siger han.

Chelseas sejr kom især på baggrund af en stærk første halvleg.

Her lykkedes Mason Mount med at bringe Chelsea i front et par minutter før pausen, og det reagerede Liverpool ikke godt nok på.

- Der er for mange nedbøjede hoveder, når vi kommer bagud med 1-0. Det må ikke ske. Fodbold handler om at kunne klare nogle slag, siger Andy Robertson.

Med nederlaget ligger Liverpool på syvendepladsen med 43 point, mens Chelsea på fjerdepladsen har 47 point.

Manager Jürgen Klopp mener ikke, at sæsonen er ovre endnu for Liverpool, men han anerkender, at spillet ikke kører - hverken på ude- eller hjemmebane.

- Desværre kan vi ikke sige, at det kun er på hjemmebane. Det handler ikke kun om Anfield. Det er et generelt problem, siger Klopp ifølge BBC.

- I de afgørende øjeblikke må vi forbedre os. Vi må vise kvaliteten i de øjeblikke, og det gør vi ikke ofte nok.