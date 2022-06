Liverpool bekræfter gigantisk handel

Darwin Nunez har skrevet en lang kontrakt med Liverpool - han er afløseren for Sadio Mané, der snart ventes at skifte til Bayern München

Darwin Nunez bliver historiens dyreste Liverpool-spiller.

Den 22-årige bomber er hentet til Merseyside for et beløb, der ventes at havne på 745 mio. kr.

Liverpool har netop bekræftet, at man har lavet en aftale med uruguayaneren. Det fremgår, at det er en langvarig kontrakt - dog uden at der sættes antal år på.

Darwin Nunez bliver Liverpools dyreste spiller nogensinde. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix.

Ifølge engelske medier betaler Liverpool 550 millioner kroner her og nu. Beløbet kan stige til 745 millioner kroner, hvis en række klausuler bliver opfyldt.

Darwin Nunez ankom til Liverpool mandag og blev præsenteret tirsdag efter veloverstået lægetjek på klubbens nye træningsanlæg.

- Jeg har spillet mod Liverpool og set mange af deres kampe i Champions League. Klubben passer til min spillestil. De har mange store spillere, som jeg vil passe godt sammen med, siger Darwin Nunez, der har valgt trøjenummer 27.

- Jeg er kommet til Liverpool for at vinde trofæer. Mange trofæer. Da jeg kom til klubbens træningsanlæg, blev jeg meget imponeret over faciliteterne, strukturen og alle trofæerne, siger han.

De portugisiske medier har spekuleret i, at det primært handler om, hvor mange kampe Nunez spiller for Liverpool, før klausulerne kommer til udbetaling.

De første bonusbetalinger skal falde, når Nunez har spillet ti kampe. Næste rate, når han runder 60 kampe. Den sidste bonus udløses i forhold til både kollektive og individuelle mål med Liverpool. Samlet kan handlen altså ende på svimlende 745 mio. kr.

Angriberen, der scorede i begge Champions League-opgør mod Liverpool i foråret, bliver afløseren for Sadio Mané.

Senegaleseren har brug for en ny udfordring og står foran et klubskifte til Bayern München, som to gange forgæves har budt på Mané. Nu ventes de tyske mestre at forhøje buddet, så parterne kommer overens.

Darwin Nunez har været jagtet af både Chelsea, Paris Saint Germain, men havde til sidst også valget mellem Manchester United og Liverpool.

Manchester United bød faktisk mere end Liverpool i jagten på den attraktive angriber.

Det har den portugisiske journalist Pedro Sepulveda afsløret i en samtale med Sky Sports.

- Manchester United lagde et højere bud, men det var af stor betydning, at Liverpool kan tilbyde Champions League-fodbold. Faktisk blev det helt afgørende for valget af Liverpool, siger Sepulveda.

Darwin Nunez har i denne sæson spillet 41 kampe, hvor han har scoret 34 mål. Han står samtidig noteret for fire assist.

Liverpool har tidligere haft stor succes med en spiller fra Uruguay. I perioden fra 2011-2014 høstede Luis Suarez stor succes på Anfield.

Suarez havde spottet det store talent hos Nunez. Da han spillede i Barcelona, anbefalede han klubben at hente Darwin Nunez, der på daværende tidspunkt var skiftet til Almeira i den næstbedste spanske fodboldrække.

Men Barcelona slog aldrig til og hentede Nunez.

Nu skal han tørne ud for Liverpool de kommende seks sæsoner.

Nunez er den anden sommersigning for Jürgen Klopps mandskab. Man har allerede hentet Fabio Carvalho i Fulham.