Liverpool-chok inden Barcelona-brag: Stjerner er ude

Jürgen Klopp har netop fortalt på et pressemøde, at Mohamed Salah og Roberto Firmino er ude af tirsdagens opgør mod Barcelona

Mohamed Salah bliver ikke klar til returopgøret mod Barcelona i Champions League-semifinalen.

Det har Liverpools manager, Jürgen Klopp, netop fortalt på et pressemøde forud for kampen, hvor han også bekræftede at Roberto Firmino er uden chance for at spille kampen.

- Det er en hjernerystelse, så han vil ikke få tilladelse til at spille. Han er desperat for at spille, men vi kan ikke tillade det.

- Han føler sig ok, men det er ikke godt nok set fra et medicinsk synspunkt, lød det kortfattet fra Jürgen Klopp om Mohamed Salah.

Salah behandles efter sin skade. Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

Salah pådrog sig en hovedskade i Premier League-kampen lørdag aften mod Newcastle, hvor egypteren selv stod for scoringen til 2-1 i 3-2-sejren.

Roberto Firmino var helt ude af opgøret mod Newcastle med en muskelskade, som altså også holder brasilianeren ud af semifinalen mod Barcelona. Her skal englænderne forsøge at vende 0-3 fra det første opgør, når catalonierne kommer til Anfield tirsdag aften.

En mission, der ikke bliver lettere af, at man må undvære to af de vigtigste offensive spillere.

Ifølge Klopp burde begge spillere dog kunne deltage i sæsonens sidste Premier League-kamp mod Wolverhampton i weekenden, hvor Liverpool kan blive engelske mestre, hvis Manchester City taber point mod Leicester mandag aften eller Brighton søndag.

Hverken Mohamed Salah eller Roberto Firmino er med, når der spilles returopgør i Champios League tirsdag aften. Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

Se også: Skrækkeligt uheld: Liverpool-stjerne båret fra banen

Se også: Legendarisk Barcelona-stjerne vil ikke mere

Messis magiske milepæl: Så vild er han