Liverpool-drøm i opfyldelse: 391 dage i himlen

- Vi er i gang med en fantastisk rejse, fastslår Clark James uden tøven.

Danmarks måske største Liverpool-fan var på grund af corona afskåret fra at være sammen med sin store Redmen Family, da The Reds fuldendte et forrygende hattrick og vandt den tredje store titel på 391 dage.

Medstifteren af Danmarks største fællesskab for Liverpool-fans måtte som andre juble højt under private former over det første mesterskab i 30 år til, hvad han selv har kaldt 'verdens smukkeste klub'.

Den store aften blev ekstra speciel, fordi det forventede mesterskab blev en kendsgerning, da Chelsea med 2-1 sejren over de forsvarende mestre Manchester City fjernede den sidste rest af tvivl.

De snart forhenværende mestre fra Manchester City er efter nederlaget 23 point efter i topstriden med kun syv kampe og 21 point at spille om.

Som de øvrige Liverpool-fans må Clark James væbne sig med stor tålmodighed på at kunne fejre sine helte, men når fodbolden vil vende tilbage til de nye og normale tilstande, vil han være så klar, så klar.

- Jeg vil sammen med 40-50 andre danske Liverpool-fans være på Anfield den dag, hvor vi skal have pokalen, lyder det fra medstifteren af Redmen Family.

- Når spillerne skal køre rundt i gaderne i Liverpool, vil jeg også være der.

- Rundturen kan have lange udsigter, men Jürgen Klopp har sagt, at det vil ske, selv om det måske først vil være muligt et stykke tid inde i den nye sæson, siger Clark James, som godt kunne have ventet til den kommende uge med at blive mester.

- Hvor ville det have været fedt med en 'finale' mod Manchester City på Etihad Stadium, siger han.

Clarke James vil være til stede, når Liverpool-fansene får lov at hylde deres helte. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Tretrinsraket

Danmarks største fan: Bor i sit eget Liverpool-hus

Det er noget af en tretrinsraket, som Liverpool har fået sendt til vejrs.

Den vidunderlige rejse begyndte for lidt over et år siden, nærmere bestemt 1. juni med 2-0-sejren over Tottenham i Champions League-finalen i Madrid.

Det næste trin blev affyret nogle dage før jul med 1-0 sejren over det brasilianske mandskab Flamengo i VM for klubhold i Qatar.

Nu er 30 års mesterskabstørke så ovre, og så kan man sagtens leve med, at Liverpool som forsvarende CL-mestre røg ud i ottendedelsfinalerne til Atletico Madrid.

Æren for det hele tilskrives den 53-årige tysker Jürgen Klopp.

Mens det var overraskende, da Jürgen Klopp førte Borussia Dortmund til et tysk mesterskab i 2011, blev det som Premier League-sæsonen 2019/20 skred frem forventet, at han ni år senere ville gøre Liverpool til engelske mestre.

Jürgen Klopp er manden bag Liverpools første mesterskab i Premier League-regi. Foto: Shaun Botterill/Ritzau Scanpix

Største trussel blev coronapandemien med en tre måneder lang nedlukning af verdens mest populære turnering.

Det trak på et tidspunkt op til, at Premier League kunne blive annulleret, og Liverpool med en indtil videre suveræn sæson med 28 sejre og kun et nederlag i 31 kampe ville stå tomhændet tilbage.

Bemærkelsesværdigt kom foreløbig eneste nederlag på skuddagen 29. februar, da bundholdet Watford vandt 3-0.

Når anfører Jordan Henderson en dag ud i fremtiden kan løfte trofæet, vil det være første gang, at Liverpool trods 18 mesterskaber kan kalde sig Premier League-mester.

Da The Great Dane Jan Mølby regerede på midtbanen på Anfield og var med til at blive mester tre gange i 1986, 1988 og 1990, hed den bedste engelske række 1. division.

Derudover har klubben vundet både FA-cup'en og Liga-cup'en syv gange, men der vil med garanti blive plads til mesterskabstrofæet i pokalskabet.

Heldigvis ser ud til, at anfører Jordan Henderson kan få tid til at vægttræne, da det vil kræve sin mand at løfte det synlige bevis på mesterskaet.

Premier League trofæet er lavet 24 karat sølv beklædt med guld og ædelstene, og trofæet måler 1,04 meter i højden og 61 cm i bredden og vejer 25,4 kilo.

Der har været godt gang i Liverpool, siden mesterskabet kom i hus torsdag aften. Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

Verdens dyreste og bedste

1. Allison Backer blev verdens dyreste målmand, da brasilianeren blev købt i Roma til en pris af 466 millioner kroner som afløser for den 'uheldige' helt Loris Karius. Chelseas målmand, spanieren Kepa Arrizabalaga er siden blevet verdens dyreste.

2. Mohammed Salah var på daværende tidspunkt klubrekord, da den egyptiske angriber i 2017 blev købt i Roma for 335 millioner kroner.

3. Virgil van Dijk blev på daværende tidspunkt den dyreste forsvarsspiller nogensinde, da Liverpool hentede hollænderen i Southampton til en pris af 645 millioner kroner.

4. Sadio Mané kom til at koste 355 millioner kroner og blev en af de dyreste afrikanske spiller, da målkongen fra Senegal som flere andre blevet købt i Southampton.

5. Jordan Henderson er i følge Flamengo-træner Jorge Jesus verdens bedste midtbanespiller...

Mohamed Salah blev købt for 335 mio. kr., men egypteren har vist sig at være langt mere værd... Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Danskere i Liverpool Jan Mølby 1984-96

Torben Piechnik 1992-94

Michael Stensgaard 1994-97

Jørgen Nielsen 1997-02

Daniel Agger 2006-14

Martin Hansen 2006-12

Nikola Saric 2007-11

Christian Poulsen 2010-11

