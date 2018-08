Liverpool hyrer dansker: Skal lære at kaste langt

Thomas Grønnemark skal træne spillerne i indkast og være med til at minimere fejl på dødbolde for Liverpool-spillerne

Liverpool og Jürgen Klopp har set mod Danmark for at få hjælp til at minimere fejl på dødbolde.

Liverpool har således hyret indkastspecialisten Thomas Grønnemark, der i første omgang arbejder på deltid i Liverpool.

Hans primære opgave er at forbedre backernes længde på indkast. Men han er også ansat på deltid som et led i at minimere fejl efter dødbolde. Det handler blandt andet om at være dygtigere til at erobre bolden under pres efter et indkast.

Derfor har Thomas Grønnemark her i opstarten til den nye sæson primært arbejdes med spillere som Andy Robertson, Joe Gomez, Trent Alexander-Arnold, Nathaniel Clyne og Alberto Moreno, men også spillere som James Milner, Sadio Mané og Gini Wijnaldum har været involveret i øvelserne.

Thomas Grønnemark har siden 2004 haft sit eget firma, Throwin, hvor han har specialiseret sig med indkast-træning. Han har samtidig den officielle Guinness-rekord for længste indkast. Han har kastet 51,33 meter.

- Jeg kan bekræfte, jeg har et samarbejde med Liverpool. Derudover kan jeg af kontraktmæssige årsager ikke udtale mig om, hvordan jeg arbejder med klubbens spillere, siger Thomas Grønnemark til Ekstra Bladet.

Andy Robertson (t.h) er en af de spilelre, der har fået specialtræning af indkast af danskeren Thomas Grønnemark, der er hyret af Jürgen Klopp. Foto: Lee Smith/Ritzau/Scanpix.

Har forbedret sig mange meter

Thomas Grønnemark har gennem mange år arbejdet sammen med FC Midtjylland. I sidste sæson arbejdede han også sammen med Horsens.

- Spillerne kan sagtens forbedre deres indkast med fem-ti eller 15 meter, fortæller Thomas Grønnemark.

Andreas Poulsen, der skiftede fra FC Midtjylland til Gladbach, er et godt eksempel på den udvikling.

- Da jeg startede med ham, kastede han 23 meter. Da jeg sluttede med at træne ham, kastede han 37 meter. Altså en forbedring på 14 meter. Mads Thychosen fra FC Midtjylland har forbedret sit kast med 12 meter. Det handler om en bedre teknik, forklarer Thomas Grønnemark, der aldrig har spillet fodbold på topniveau. Til gengæld var han seks år på atletiklandsholdet og fire år på bobslædelandsholdet.

Mikkel Qvist fra Horsens er en af de spillere, der kaster længst i Superligaen. Ham arbejdede Thomas Grønnemark med i sidste sæson.

- Mikkel kaster usædvanligt langt. Også inden jeg begyndte at arbejde med ham. Men han har alligevel formået at forbedre sig sit kast fra 35 til 40 meter, forklarer Thomas Grønnemark.

I denne sæson arbejder han sammen med FC Midtjylland, en unavngiven klub i Bundesligaen samt Liverpool.

