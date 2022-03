Liverpool i stort Salah-dilemma

Er Mohamed Salah på vej væk fra Liverpool?

Det er ikke utænkeligt, at det ender med en sommer-skilsmisse mellem parterne til trods for den enorme succes, som egypteren har haft, siden sin ankomst til Merseyside i 2017.

Han har scoret mål på samlebånd og ligger aktuelt til igen at blive topscorer i Premier League.

Men med kontraktudløb i sommeren 2023, skal der ske en forlængelse i år alternativt et salg.

Og meget peger i retning mod et salg af den egyptiske konge, fordi Liverpool har en lønstruktur, man ikke vil gå på kompromis med.

Mohamed Salah har scoret 20 mål i denne sæson og er topscorer i Premier League. Måske slutter det om få måneder, fordi Liverpool ikke vil honorere hans lønkrav til en forlængelse. Foto: Tony Orbrien/Ritzau Scanpix.

Liverpool har fremlagt et tilbud, der gør Salah til klubbens bedst betalte spiller. I dag får han en løn i niveauet 200.000 pund om ugen (1,77 mio. kr.). Men klubben vil ikke smadre lønstrukturen ved at give Salah forholdsmæssigt meget mere end Virgil van Dijk, der aktuelt er i toppen af klubbens lønhierarki med en ugeløn på 210.000 pund (1,86 mio. kr.)

Det er en årsløn til Salah på 92 mio. kr. før skat. Salah kræver angiveligt en løn på 127,5 mio. kr. efter skat, mener Catalunya Radio fra Barcelona at vide.

Det illustrerer meget rammende den store forskel, der aktuelt er mellem parterne.

James Pearce, der skriver om Liverpool for The Athletic, har forklaret sine læsere, at det ikke handler om, at Salah vil væk for enhver pris fra Liverpool, hvor familien trives godt.

Men han pointerer, at det for egypteren handler om tre ting:

- Penge, respekt og anerkendelse.

Mohamed Salah scorede senest i lørdags på straffespark, da Liverpool vandt 2-0 over Brighton. Onsdag startede han ude i 2-0 sejren over Arsenal, fordi han udgik i lørdags med en mindre fodskade. Foto: Tony Orbrien/Ritzau Scanpix.

Bolden ligger angiveligt hos Salah. Og netop spørgsmålet om penge bliver afgørende for det valg, Salah skal træffe i løbet af nogle måneder, hvis ikke Liverpool sadler om og hæver deres bud overfor Mohamed Salah.

- Det er en balancegang. Hvis de siger ja til Salah og går over deres grænse, kan det danne præcedens. Og kan blive for dyrt på den lange bane.

Salah kan tage til alle klubber i hele verden. Men det er vel fem-seks klubber han kan komme til. Men jeg kan ikke komme i tanke om, hvor han vil gøre det lige så godt, sagde Michael Laudrup på TV 3+ forud for Liverpools 2-0 sejr onsdag mod Arsenal.

Mohamed Salah kræver en kæmpe lønstigning, som Liverpool ikke er klar til at honorere. Foto: Tony Orbrien/Ritzau Scanpix.

Arsenals tidligere manager, Arsene Wenger, har sagt, han ikke ville tøve med at give Mohamed Salah en ugeløn på 400.000 pund, hvis det er, hvad han ønsker.

- Salah er en blanding mellem Ronaldo og Messi. Han er en afgørende spiller, siger Arsene Wenger.

Jürgen Klopp har ved flere lejligheder udtalt, at han er rolig lige nu, men klart vil være mere urolig, hvis der til maj ikke er kommet en afklaring. Han har slået fast, at det er op til Mohamed Salah at træffe afgørelsen.

Mohamed Salah og Jürgen Klopp har haft et fantastisk samarbejde siden egypteren kom til Liverpool i 2017. Foto: Jon Super/Ritzau Scanpix.

Salah har haft enorm betydning for Liverpool de seneste år. Onsdag startede han dog på bænken i 2-0 sejren mod Arsenal, fordi han i lørdags var udgået med en mindre fodskade mod Brighton.

Kun Steven Gerrard har været involveret i flere Liverpool-scoringer end Mohamed Salah i Premier League.

Mohamed Salah står noteret for 115 Premier League-mål og 43 assist. Det vil sige, at han har været involveret i 158 scoringer.

Steven Gerrard er stadig lidt foran på listen med 120 scoringer og 92 assist – 212 i alt.