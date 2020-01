Liverpool indgår historisk aftale

På banen vader Liverpools fodboldmandskab i succes i disse tider, hvor de regerende Champions League-mestre har lagt sig suverænt i spidsen for Premier League.

Nu sætter klubben også rekorder udenfor kridtstregerne – og sætter samtidig lokalrivalerne Manchester United til vægs.

Liverpool har således indgået en særdeles lukrativ aftale med den amerikanske sportsbeklædningsgigant Nike, der vil indbringe 80 millioner pund, svarende til næste 700 millioner kroner, om året.

LIverpool skifter dress i den nye sæson, men trøjerne er formentlig stadig røde. Foto: Paul Ellis/AFP/Ritzau Scanpix

Aftalen, der løber fra 1. juni i år og opgives som ’flerårig’, har en størrelse, der overgår Uniteds hidtidige, britiske rekordaftale med Adidas til 75 millioner pund om året.

Der er dog stadig et stykke op til Barcelona (Nike, 110 mio.) og Real Madrid (Adidas, 98 mio.).

Nike, der skal beklæde klubbens herre-, kvinde- og ungdomshold samt trænerstaben omkring dem, har slået klubbens nuværende sponsor, New Balance, af pinden, selv om det Boston-baserede selskab til det sidste prøvede at holde konkurrenten ude og få aftalen forlænget, skrev The Guardian i oktober.

New Balance har således prøvet at gå helt til højesteret for juridisk at prøve at prøve en sag om forlængelse, men i november blev virksomhedens krav efter tre dages retshandling afvist.

Ifølge klubbens direktør Billy Hogan ser man partnerskabet med Nike som en mulighed for at udvide klubbens i forvejen store, globale fanbase, mens Nike på sin side slår på, at aftalen befæster brandet som det førende i fodbold.

