Liverpool med vildt bud

Fjerde gang er måske lykkens gang for Liverpool, der længe har været ude efter Southamptons 19-årige stortalent Romeo Lavia.

Men Merseysideklubben har haft svært ved at finde den rigtige tegnebog frem. For de tre foregående bud har alle været under det krav, som Southampton har stillet fra starten.

Liverpool har ikke ønsket at betale 50 mio. pund til Premier League-nedrykkerne, der omvendt har stået fast på kravet for den belgiske defensive midtbanespiller.

Romeo Lavia er et stort midtbanetalent, som Liverpool har budt 60 mio. pund for. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Det er først nu - efter Chelsea har forsøgt at kapre Lavia - Liverpool er vågnet op og har smidt et bud på 60 mio. pund for Lavia. Det svarer til 516 mio. kr.

Det beretter Guardian journalisten Jacob Steinberg, der samtidig skriver, at der nu er enighed mellem klubberne om Lavia.

Det er et historisk højt beløb for det 19-årige talent.

Men Liverpool har været tvunget til at vågne op til virkeligheden, hvis de vil lege med på transfermarkedet.

For Chelsea stod parat til at kapre Romeo Lavia, der også har en fortid i Manchester City.

Chelsea bød i sidste uge Liverpool mere end Liverpool, da de smed 55 mio. pund for Lavia.

Nu handler det om, at Liverpool skal overbevise om, at Romeo Lavia skal vælge dem foran Chelsea.

Hidtil har der været meldinger om, at Romeo Lavia var meget opsat på at skifte til Liverpool.

Southampton krævede 50 mio. pund for Romeo Lavia. Det ville Liverpool ikke betale. Nu har Chelsea også budt på ham, så nu er Liverpool pludselig parate til at betale 60 mio. pund for det 19-årige stortalent. Foto: Kirsty Wigglesworth/Ritzau Scanpix

Med det voldsomme bud på Lavia har Liverpool fuldstændig kastet håndklædet i ringen i forhold til Caicedo.

Alt tyder på, at Liverpool taber kapløbet om Moises Caicedo. De havde budt og fået accepteret et bud på 110 mio. pund. Men midtbanespilleren ville hellere til Chelsea, der med stor sandsynlighed ender med at købe ham fri i Brighton for rekordbeløb på 115 mio. pund. Den dyreste handel mellem to Premier League klubber nogensinde.

Liverpool legenden Jamie Carragher har været ude med stærk kritik af Liverpools ageren i hele sagen om Romeo Lavia. En transfersaga, der har stået på i flere uger.

- Det er pinligt. Liverpool har i mange år fået aftaler handlet færdigt hurtigt og uden besvær. Hvis man ikke vil betale 50 mio. pund, så må man komme videre. Hvis klubben virkelig ønsker ham, må de betale, hvad han koster, som Jamie Carragher formulerede sig på det sociale medie X.

Nu tyder alt på, at Liverpool ender med at betale overpris for Romeo Lavia, der blot står noteret for 29 kampe i Premier League.