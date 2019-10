Liverpool raser mod fans efter penisbanner: - Helt uacceptabelt

International fodbold kæmper hårdt mod racisme for tiden, hvor mindre grupper af fans ynder at råbe abelyde og andre racistiske gloser mod modstanderholdets spillere.

Onsdag var den så gal igen, da Liverpool var på besøg hos belgiske Genk i Champions League - dog udført på en noget anden vis end de klassiske abelyde og endda til egen spiller.

Inden kampen afslørede Liverpools medrejsende fans således et banner med angriberen Divock Origi flankeret af Champions League-pokalen. På banneret var belgieren kun iført håndklæde over skuldrene, men til gengæld udstyret med falske og kraftigt forstørrede genitalier, om man så må sige.

Banneret kræver vist ikke nogen dybere forklaring. Foto: Kieran McManus/BPI/Shutterstock

Foto: Kieran McManus/BPI/Shutterstock

Banneret blev hurtigt fjernet, og efter kampen, som Liverpool vandt 4-1, var Origis arbejdsgiver ikke lang tid om at tage skarpt afstand fra fansenes 'spøg'.

- Liverpool Football Club fordømmer det stødende banner, der blev vist frem i vores sektion på stadion inden kick off.

- Der er ingen tvivl om, at billedet, der blev brugt, er udtryk for en racistisk stereotyp. Det er fuldstændig uacceptabelt, siger en talsmand fra klubben ifølge avisen Liverpool Echo.

Den eller de fans, der muntrede sig på Divock Origis bekostning kan desuden se frem til et efterspil.

- Vi reagerede hurtigt og fik banneret fjernet, og nu samarbejder vi med de lokale myndigheder og stadionholdet i Genk for at identificere de ansvarlige, lyder det.

Liverpools manager, Jürgen Klopp, afviste efter kampen at kommentere fansenes påfund. Heller ikke UEFA har endnu meldt noget ud, men det er nærmest utænkeligt, at et sådan banner ikke får konsekvenser for Liverpool.

Det europæiske fodboldforbund plejer således ikke at være bange for at stange bøder ud, når tilskuere benytter sig af bannere med kontroversielle budskaber.

Sidste år oplevede Manchester United og Romelu Lukaku noget lignende, da klubbens fans komponerede en sang med nogenlunde samme indhold som Liverpool-fansenes banner. Også dengang opfordrede klubben kraftigt til, at fansene stoppede de racistiske tilråb.

Divock Origi har nærmest opnået kultstatus blandt Liverpools fans, efter han var med til først at sende Liverpool videre fra Champions League-semifinalen mod Barcelona og siden scorede til 2-0 i finalen mod Tottenham.

