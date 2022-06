Liverpool tæt på rekordhandel

Den engelske storklub Liverpool er angiveligt tæt på at have fundet Sadio Manés afløser

Liverpool er tæt på at slå sin egen transferrekord.

100 millioner euro skal prisen angiveligt ligge på, for at The Reds kan hente stortalentet Darwin Nunez.

Det er det normalt velunderrettede medie The Athletic, som beretter, at de to parter er enige om de personlige vilkår, selvom intet endnu er underskrevet.

Liverpool mangler angiveligt kun at blive enige med spillerens klub, portugisiske Benfica. Og det bliver en dyr omgang.

Benficas ønske om 100 millioner euro, hvilket svarer til knapt 750 millioner kroner, skal deles op i to betalinger. 80 millioner euro skal falde med det samme, mens de sidste 20 millioner bliver udbetalt, ud fra hvor godt Nunez præsterer i det engelske.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Sadio Mané er angiveligt på vej til Bayern München. Foto: Peter Cziborra/Ritzau Scanpix

Læs også: Brutal hooligan-leder kunne ikke stoppes

Sadio Manés afløser?

Darwin Nunez er udset som afløser for Liverpool-stjernen Sadio Mané, som angiveligt er på vej til den tyske storklub Bayern München.

Den 22-årige angriber scorede 34 mål i 41 kampe i den netop overståede sæson, og Jürgen Klopp ser ham angiveligt som den perfekte erstatning, efter han scorede i begge Benficas Champions League opgør mod Liverpool.

I den forbindelse udtalte den tyske træner sig positivt om den unge angriber, og han ser muligheder for, at uruguayneren får en stor karriere.

Nunez kom til Benfica fra spanske Almeria i 2020, hvor klubben betalte 24 millioner euro.

--------- SPLIT ELEMENT ---------