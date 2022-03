Liverpool videre: Dansk afbrænder i fokus

Det holdt hårdt, men med møje og besvær lykkedes det søndag Liverpool at nedlægge Nottingham Forest i FA Cuppens kvartfinale.

Diogo Jota scorede det afgørende mål i anden halvleg, efter at Liverpool havde leveret en uinspireret indsats mod holdet fra den næstbedste engelske fodboldrække.

Kort før portugiserens afgørende scoring i 78. minut var danske Philip Zinckernagel meget tæt på at bringe Nottingham Forest i front, men hans afslutning strøg forbi mål.

Liverpool skal nu møde Manchester City i semifinalen på Wembley. I den anden semifinale mødes Chelsea og Crystal Palace.

Jürgen Klopp havde skiftet ud på syv pladser i forhold til Liverpools seneste kamp mod Arsenal, og det gav en offensiv, der virkede usammenhængende.

Liverpool havde overtaget før pausen, men det førte ikke til et væld af chancer.

Den tidligere Esbjerg-spiller Konstantinos Tsimikas var den første, der kom tæt på, da han sendte et langskud over mål.

Roberto Firmino stod for halvlegens største chance efter 28 minutter, da han udnyttede et kiks i Nottingham-opspillet til at komme alene afsted mod mål.

Brasilianeren forsøgte at tippe den over hovedet på målmanden, men det lykkedes ikke.

Efter pausen lykkedes endnu mindre for Liverpool. Favoritterne formåede sjældent at strikke lovende angreb sammen mod det defensivt indstillede hjemmehold.

Efter 75 minutter fik Nottingham Forest sin klart største mulighed indtil da, og danske Philip Zinckernagel skulle ganske enkelt have scoret.

Danskeren fik bolden helt fri foran mål, men vinklede den en meters penge forbi den ene stolpe. Og så blev han skiftet ud.

Få minutter senere gik den ikke længere for hjemmeholdet. Tsimikas krøllede kuglen ind foran mål, hvor Diogo Jota stak poten frem og prikkede den over stregen.

Nottinghams Ryan Yates fik en stor chance efter 89 minutter, da han steg op til et indlæg, men han ramte lige på Alisson Becker i Liverpool-målet, og dermed sluttede klubbens drøm om Wembley.