Liverpools sammenbrud: Dårligst af alle

Det har været den rene optur, siden Jürgen Klopp kom til Liverpool for mere end syv år siden.

Mesterskab, Champions League, Liga Cup, FA Cup og VM for klubhold.

Liverpool og Klopp har vundet alt, hvad der er værd at vinde de senere år.

Men nu melder alvoren sig på Merseyside. Mandag er en slags skæbnekamp for Liverpool, når lokalrivalerne fra Everton kommer til Anfield.

Det er en kamp, der kommer til at definere om Liverpool skal kæmpe om en af de europæiske pladser eller skal slås om ligegyldige midterplaceringer i denne sæson.

Nedturen i 2023 har været uden sidestykke.

1-3 mod Brentford, 0-3 mod Brighton, 0-0 mod Chelsea og 0-3 mod Wolverhampton i det, der beskrives som det ultimative lavpunkt under Jürgen Klopps ledelse i klubben.

Nedturen har været total for Liverpool i 2023, hvor holdet endnu ikke har vundet en kamp. Foto: Ed Sykes/Ritzau Scanpix.

Mareridtet kan også direkte aflæses i statistikken for 2023 for Premier League.

Annonce:

Her er Liverpool det suverænt dårligste mandskab af alle.

Manchester United har været bedst i 2023 med 13 point for seks kampe, mens Liverpool altså er nummer 20 med sølle ét point for fire kampe.

- Jeg vil ikke, og jeg kan ikke forlade klubben, siger Jürgen Klopp ifølge BBC.

- Jeg er ansvarlig. Ansvaret er stort, og jeg vil gerne have det ansvar, og jeg vil gerne ordne det. Jeg er 100 procent dedikeret, siger Liverpool-manageren.

På trods af fiaskoen stiller ingen af skribenterne, der følger Liverpool indgående, spørgsmålstegn ved, om Jürgen Klopp bliver fyret.

Som Liverpool-legenden Jamie Carragher, der er ekspert på Sky Sports, meget rammende skriver i en klumme i Telegraph: Jürgen Klopp er den direkte årsag til, at man lige nu værdsætter Liverpool til en værdi 33-35 milliarder kroner.

Jürgen Klopp slår ud med armene, da Liverpool ramte et nyt lavpunkt med 0-3 blamagen mod Wolverhampton. Foto: Darren Staples/Ritzau Scanpix.

Annonce:

De nuværende ejere, Fenway Sports Group, købte klubben i 2010 for 2,5 milliarder kroner.

Men Jürgen Klopp har travlt med at lave den transformation, der skal bringe Liverpool tilbage til toppen igen. Klopp har forsømt at købe et par midtbaneprofiler. I sommer forsøgte han med Aurélien Tchouaméni i Monaco, men han valgte Real Madrid. Nu er spørgsmålet om Jude Bellingham vil skifte til en klub, hvor Champions League ikke ser ud til at blive en realitet.

Til sommer venter en revolution, når op imod ti spillere kan forsvinde. Den tyske manager skal til at bygge et helt nyt mandskab op, når Liverpool siger farvel til blandt andre Naby Keita, Alex Olade-Chamberlain, der har kontraktudløb, lige som fremtiden er usikker for veteranen James Milner.

Jürgen Klopp er under pres for at genrejse Liverpool. De journalister, der skriver indgående om klubben, tror ikke han bliver fyret lige her og nu. Foto: Ed Sykes/Ritzau Scanpix.

Det samme er tilfældet for Roberto Firmino, der også har udløb. Klopp har dog signaleret, han gerne vil beholde ham.

På vej ud er Juventus-lejesvenden Arthur Melo, der har været skadet det meste af tiden, lige som Nathaniel Philipps, Adrian og reservekeeper Caomhin Kelleher også kan være på vej væk.

Jürgen Klopp har været stærkt presset på det seneste og pressemødet efter 0-3 blamagen mod Wolverhampton viste, at han ikke er den bedste til at tackle modgang.

Annonce:

Magien er væk. Jürgen Klopp skal genopfinde Liverpool, hvis klubben skal genrejses. Foto: Darren Staples/Ritzau Scanpix.

Han ville ikke svare på spørgsmål fra den anerkendte Liverpool-korrespondent James Pearce fra The Athletic, fordi han mente, at Pearce havde skrevet en stærkt kritisk artikel om Andreas Kornmayer, der er Liverpools fysiske træner.

Problemet var bare, at det slet ikke var Pearce, men Sky-journalisten Melissa Reddy, der stod bag artiklen. Hun har i mange år været Liverpool-reporter. Nu dækker hun primært Manchester United.