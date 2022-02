Magisk rekord

Virgil van Dijk har tangeret Lee Sharpe Premier League rekord for flest kampe uden nederlag på hjemmebane - 59 er det foreløbig blevet til

Virgil van Dijk var verdens dyreste forsvarsspiller, da Liverpool i januar 2018 hentede ham i Southampton for 75 mio. pund.

Siden sin ankomst har den 30-årige hollænder vist sig at være alle pengene værd. For Liverpool har kun oplevet sportslig fremgang, siden han blev købt til at styre det centrale forsvar.

Med 6-0 sejren over Leeds onsdag tangerede Virgil Van Dijk en bemærkelsesværdig rekord i Premier League.

Han har nu spillet 59 Premier League kampe på Anfield for Liverpool uden at tabe. Det har ført til 51 sejre og otte uafgjorte.

Virgil van Dijk var anfører fra start, da Liverpool vandt 6-0 over Leeds i et opgør, hvor hollænderen sluttede målfesten med et hovedstødsmål. Foto: Peter Powell/Ritzau Scanpix.

Han har således udlignet Lee Sharpes rekord fra tiden i Manchester United. Den offensive trumf vandt 47 og spillede 12 uafgjorte på Old Trafford.

Virgik van Dijk tabte senest på Anfield 18. november 2017, men det var med sin daværende klub Southampton, hvor Liverpool vandt opgøret 3-0.

Hollænderen kan sætte sig på den bemærkelsesværdige rekord alene, hvis Liverpool ikke taber hjemmekampen mod West Ham 5. marts.

Landsholdsspilleren nåede kun at være verdens dyreste forsvarsspiller i halvandet år. Så blev rekorden slået, da Manchester United betalte 80 mio. pund for at købe Harry Maguire hos Leicester.

--------- SPLIT ELEMENT ---------