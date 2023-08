Medie: Liverpool knuser rekord med kæmpetransfer

Først hentede de Alexis Mac Allister fra Brighton & Hove Albion, men Liverpool er tilsyneladende ikke færdige med at hente dygtige midtbanespillere i den sydengelske klub.

Ifølge det normalt velinformerede medie The Athletic og transferjournalisten Fabrizio Romano er Liverpool nu meget tæt på at hente den 21-årige midtbanespiller Moisés Caicedo fra netop Brighton & Hove Albion.

Og det er en transfer, Liverpool vil kunne mærke på kontoen.

The Athletic og Romano skriver, at Liverpools bud løber op i 110 millioner pund, svarende til 950 millioner danske kroner. Det vil gøre Moisés Caicedo til det dyreste indkøb nogensinde i fodbold - få millioner dyrere end Enzo Fernández, som Chelsea i vinter købte fra Benfica for godt 925 millioner kroner.

Dermed knuser Liverpool selvsagt også sin egen transferrekord. Klubbens dyreste indkøb hidtil var købet af Virgil van Dijk fra Southampton for 635 millioner kroner.

Før Moisés Caicedo kan kalde sig Liverpool-spiller, skal et par småting på plads, men det betragtes blot som formaliteter. Fredag skal han eksempelvis til lægetjek hos Liverpool.

For Jürgen Klopp og co. skal Moisés Caicedo - samt de to andre sommersignings Alexis Mac Allister og Dominik Szoboszlai - være med til at udfylde det hul, der er opstået på midtbanen, efter at både Fabinho og Jordan Henderson er smuttet til Saudi-Arabien.

