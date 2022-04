Minister blander sig i stjernens fremtid

Hva' så Salah?

Liverpools egyptiske stjernespiller Mohamed Salah har kontraktudløb næste sommer og rygterne omkring, hvordan Salahs fremtid ser ud, er begyndt at florere kraftigt i medierne.

Senest har Salah takket nej til en kontrakt fra hans nuværende klub, Liverpool. Liverpool tilbød egypteren svimlende 400.000 pund om ugen, svarende til cirka 3,5 millioner kroner.

Nu har også den egyptiske sportsminister Ashraf Sobhi været ude og kommentere megastjernens fremtid. Han afslørede i et interview med en egyptisk podcast, at Salahs plan er at forlænge sit ophold på Anfield.

Det skriver det engelske medie BBC.

Dog synes Sobhi ikke om Salahs planer. I samme podcast fortalte han nemlig også, at han har rådet Salah til at forlade Liverpool.

- Jeg mødtes med Mohammed Salah i lufthavnen efter afslutningen af Senegal-kampen og den manglende evne til at nå VM-slutrunden og sagde til ham, at han skulle glemme, hvad der skete og fokusere på det næste, udtalte Sobhi i podcasten.

- Jeg har rådet ham til at fortsætte sin rejse i en anden klub end Liverpool, men han har nu valgt at forlænge sin kontrakt med Liverpool, tilføjede sportsministeren.

Mohamed Salah kan med al sandsynlighed se frem til en stor lønforhøjelse. Foto: AMR Abdallah Dalsh/Ritzau Scanpix

Glad Klopp

Også Mohamed Salahs træner i Liverpool, Jürgen Klopp, har været ude og kommentere på sin stjernes fremtid.

- Jeg er glad, fordi der ikke er noget nyt at sige, det er godt. De to parter taler sammen, og det er alt hvad jeg har brug for, siger Klopp.

Kontraktforhandlingerne er ifølge flere medier - heriblandt BBC - også fremskredne, og der er på nuværende tidspunkt tale om en fireårig kontrakt.

Salah, der kom til Liverpool fra Roma i 2017 for 260 millioner kroner, har spillet 240 kampe, scoret 153 mål og lavet 53 målgivende afleveringer for Liverpool i skrivende stund.

Salah og Liverpool skal for nu koncentrere sig om Champions League og få indhentet Manchester City i Premier League.

