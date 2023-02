Nægter at svare denne journalist: - Du ved hvorfor

Som international toptræner skal man stå på mål for lidt af hvert.

Pressen kan være ubarmhjertig, hvis resultaterne vakler. Og lørdag havde Jürgen Klopp fået nok.

Til pressemødet efter nederlaget til Wolverhampton stillede journalisten James Pearce fra sportsmediet The Athletic Klopp et spørgsmål om Liverpool-mandskabets tendens til at starte kampene dårligt i denne sæson.

- Det har været et tema for jer i hele sæsonen at starte sløvt. Tror du, at det er et mentalt problem? Får det dig til at kigge på din forberedelse til kampene?

To spørgsmål, de fleste nok kan være enige om er både saglige og aktuelle.

Men ikke ifølge Klopp.

- Det er virkelig svært at tale med dig, hvis jeg skal være hundrede procent ærlig. Så det vil jeg foretrække ikke at gøre. Du ved hvorfor, lød svaret fra Klopp til Pearce.

- På grund af alle de ting, du har skrevet. Så hvis en anden vil stille det samme spørgsmål, skal jeg nok svare på det.

Sekundet efter Klopps undvigelse, spurgte en anden journalist så om nøjagtigt det samme - hvilket Klopp straks besvarede.

Se det besynderlige optrin i opslaget herunder.

James Pearce er en ganske respekteret sportsjournalist, som har fulgt Liverpool over en lang årrække - først som journalist på den lokale avis Liverpool Echo og nu på The Athletic.

På Twitter har han over 900.000 følgere.

Det vides ikke præcist, hvad Klopp henviser til, når han nævner "alle de ting", som Pearce har skrevet.