Ny nedtur: Liverpool snydt i overtiden

Der var dybe panderynker at spore på Liverpool-træner Jürgen Klopps ansigt undervejs i FA Cup-kampen mod Brighton.

På sidelinjen tordnede den tyske træner momentvist ind mod sine rødklædte spillere, der var i flere intense nærkampe med Brighton-mandskabet.

Ilden i øjnene kulminerede to minutter inde i overtiden, da Kaoru Mitoma på elegant vis snød Liverpool-forsvaret og lagde bolden op i nettaget og afgjorde kampen til 2.1.

Dermed fortsætter Liverpools ustabile præstationer, og det stolte hold er ude af den engelske FA Cup allerede i fjerde runde.

Kaoru Mitoma scorede et elegant mål i overtiden og sendte dermed Liverpool ud af FA Cuppen. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

To nederlag på to uger

Det er anden gang på to uger, at Liverpool taber til Brighton.

Da de to hold mødtes i Premier League blev Liverpool udraderet med hele 3-0, og Brighton kunne søndag eftermiddag altså tilføje endnu en pind i den indbyrdes statistik.

Annonce:

Et par dage før søndagens kamp mødte Jürgen Klopp den engelske presse, og her lagde han da heller ikke skjul på den dårlige statistik mod Brighton.

Her kaldte han 3-0-nederlaget for 'den værste kamp, jeg nogensinde har set'.

- Stort set alting gik galt, lød det slukøret fra Klopp.

Joe Gomez og Andrew Robertsen er slukørede efter nederlaget. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Endnu en nedtur

Liverpool bragte sig i første halvleg foran 1-0 med et mål af Harvey Elliott, men blot ni minutter efter udlignede Lewis Dunk på et spark udenfor feltet, som han rettede af og snød Allison i buret.

Derefter havde begge hold svært ved at blive rigtig farlige på den sidste tredjedel af banen, men til allersidst snød Brighton altså Liverpool, som efterhånden er i lidt af en krise.

Liverpool er med nederlaget langt fra at kunne vinde et trofæ i denne sæson. Holdet roder rundt på en niendeplads i Premier League og er ligeledes slået ud af Carabao Cup.

Champions League er dermed sidste sandsynlige mulighed for at vinde et trofæ i år.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Annonce:

Den kontroversielle tidligere Esbjerg-træner Peter Hyballa har fået nyt job. Hør mere om den sag i Ekstra Bladets Superliga-podcast 'Sladderligaen' herunder eller i din podcast-app