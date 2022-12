Officielt: Liverpool køber VM-profil

Cody Gakpo er på vej til England for at færdiggøre et skifte til Liverpool.

Det skriver PSV på sin hjemmeside.

Ledelsen i klubben forhandlede således aftalen på plads med Liverpool under Boxing Day, hvorefter de gav den hollandske VM-åbenbaring tilladelse til at rejse til England.

Nu mangler der dermed blot formaliteter, før den 23-årige målmager kan kalde sig selv for Liverpool-spiller.

VM-åbenbaringen Cody Gakpo kan inden længe kalde sig for Liverpool-spiller. Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Ritzau Scanpix

Den hollandske klub oplyser, at hverken Liverpool eller PSV kommer til at oplyse, hvor meget Premier League-klubben har måtte slippe for offensivspilleren.

Klubben vil dog gerne gå så langt som at sige, at det er en rekordstor transfer, der er tale om.

Ifølge engelske medier betaler Liverpool 37 millioner pund plus bonusser, hvilket betyder, at handlen når op på omkring 420 millioner kroner.

På rygtebørsen har Manchester United været sat i forbindelse med Gakpo, men i stedet blev det altså Liverpool, der fik fingrene i den talentfulde spiller, der for PSV primært har gjort sig på venstrekanten.

Cody Gakpo har i denne sæson scoret i alt 18 mål og lavet 18 oplæg på tværs af alle turneringer.

Under VM kom han på tavlen tre gange.